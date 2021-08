Le contingent naval, comprenant un destroyer lance-missiles, une frégate lance-missiles, une corvette anti-sous-marine et une corvette lance-missiles, sera déployé pendant deux mois en mission opérationnelle en mer de Chine méridionale et dans les régions avoisinantes pour « renforcer la coopération militaire avec les pays amis ». «

La déclaration publiée par la marine indienne ne cite pas explicitement l’activité de la Chine dans la région, mais indique qu’elle est menée dans le cadre de la politique « Act East » du pays. Le programme Act East a précédemment cherché à renforcer les relations économiques et diplomatiques avec les pays préoccupés par la puissance fiscale et militaire croissante de la Chine, en particulier dans la mer de Chine méridionale.

Parallèlement au déploiement opérationnel de l’Inde, sa force opérationnelle navale rejoindra le Vietnam, les Philippines, Singapour et l’Indonésie dans le cadre d’exercices militaires bilatéraux distincts, ainsi que d’un entraînement multilatéral avec le Japon, l’Australie et les États-Unis.

La mer de Chine méridionale et les eaux environnantes ont été le théâtre de tensions croissantes entre la Chine, ses voisins régionaux et les pays occidentaux qui craignent que Pékin cherche à prendre illégalement le contrôle de la région. Pékin a contré cette suggestion en affirmant que sa « ligne à neuf tirets » lui accorde le contrôle de la mer de Chine méridionale, réaffirmant qu’il « défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale ».

Vers la fin juillet, la Chine a condamné les États-Unis pour leurs manœuvres en mer de Chine méridionale, les qualifiant de « le plus grand créateur de risques de sécurité » dans la zone. De même, la Chine a fustigé d’autres pays occidentaux le mois dernier pour s’être engagés dans « extrêmement irresponsable » comportement et chercher à « provoquer délibérément la polémique » en déployant des navires et en menant des exercices militaires dans la région.

