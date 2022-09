L’armée indienne active l’Internet par satellite sur le glacier de Siachen à 19 061 pieds

Dimanche, dans un exploit incroyable, les signaleurs de Siachen ont activé le service Internet par satellite sur le glacier de Siachen, qui se trouve être le champ de bataille le plus haut du monde, à 19 061 pieds. Le Fire & Fury Corps de l’armée indienne a pris son compte Twitter officiel et a partagé une image de celui-ci. “Service Internet par satellite activé sur le #SiachenGlacier à 19 061 pieds, le champ de bataille le plus haut du monde, par les signaleurs de Siachen”, lit-on dans la légende. L’aile de l’armée indienne a en outre déclaré: “Toujours à travers.”

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir des tonnes de likes. Regardez par vous-même :

#IndianArmy “Toujours à travers” Service Internet par satellite activé sur le #SiachenGlacier à 19 061 pieds, le plus haut champ de bataille du monde, par les signaleurs de Siachen#SiachenWarriors@adgpi@NorthernComd_IA@ANI pic.twitter.com/kK8xQG8aQj — @firefurycorps_IA (@firefurycorps) 18 septembre 2022

“Félicitations pour la mise en place d’un canal de communication. Aujourd’hui, la connectivité est la clé du succès. Cela aidera également les soldats à parler à leurs proches restés chez eux », a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : “C’est une grande réussite.”

Siachen est situé dans la chaîne orientale du Karakoram dans l’Himalaya. C’est généralement dans les nouvelles. Plus tôt, l’histoire a été créée lorsqu’une équipe de huit personnes spécialement handicapées a atteint le poste de Kumar à 15 632 pieds sur le glacier de Siachen, créant ainsi un record du monde car c’est la première fois qu’un groupe de ces personnes escaladait le plus haut champ de bataille du monde.

L’expédition baptisée “Operation Blue Freedom” avait commencé le mois dernier le 15 août au camp de base de Siachen. L’expédition a été organisée par l’équipe « CLAW » (Conquer Land Air Water) qui s’efforce d’autonomiser les personnes handicapées. Après que l’armée indienne ait donné son feu vert au groupe pour escalader le glacier de Siachen, l’équipe a commencé les préparatifs du trek.

Après avoir atteint l’objectif, le Commandement du Nord de l’armée indienne a tweeté que les vétérans des forces spéciales de l’armée de CLAW Global et le courage de l’équipe ont fait de l’opération Blue Freedom un grand succès ».

