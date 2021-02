L’armée impose une maîtrise totale au Myanmar lors de la répression nocturne

Dimanche soir, dans les villes du pays, des véhicules blindés sont entrés, ainsi que des camions remplis de soldats en tenue de camouflage. Les forces de sécurité ont tiré des balles en caoutchouc, des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur une foule. Les troupes ont encerclé les maisons des fonctionnaires qui avaient osé se joindre à une campagne nationale de désobéissance civile. Les politiciens, les militants et les journalistes ont fui, éteignant leur téléphone alors qu’ils disparaissaient dans l’ombre, espérant devancer les hommes qui les poursuivaient.

Le visage fade et à lunettes du général en chef Min Aung Hlaing, le chef militaire qui a commandé le coup d’État, a été effacé d’innombrables fois sur des affiches et en ligne.

Mais les nuits ont apporté la peur. Samedi soir, le Conseil d’administration de l’État, le nom orwellien choisi par les coupables, a annoncé qu’il supprimait les libertés civiles fondamentales, permettant la détention indéfinie et la police de fouiller les maisons en toute impunité. Des mandats d’arrêt ont été émis contre des militants de la démocratie qui avaient déjà passé des années en prison.

Tard dans la nuit de samedi, les habitants de Yangon et de Mandalay, les deux plus grandes villes, ont regardé avec horreur des hommes non identifiés allumer des feux pour effrayer les quartiers et s’enfuir. Les descentes de police ont attiré les manifestants et les politiciens. La veille, les prisons avaient été vidées de 23 000 détenus lors d’une amnistie de masse. Il y a maintenant de la place pour incarcérer des personnes dans ce qui pendant des décennies a ressemblé à un état carcéral.