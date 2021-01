Les procureurs ont ouvert au moins 25 affaires de terrorisme national contre des personnes qui ont participé à l’émeute du Capitole américain, et l’armée a identifié d’autres menaces potentielles à l’approche de l’investiture du président élu Joe Biden.

Le représentant américain Jason Crow (D-Colorado) a déclaré qu’il avait été informé de l’état des poursuites liées aux émeutes par le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy. Des fusils, des cocktails Molotov, des explosifs et des menottes à fermeture éclair ont été récupérés lors des arrestations, suggérant que «Une catastrophe plus grave a été évitée de justesse», Dit Crow.

Il y a quelques instants, j’ai parlé avec le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy de la réponse militaire à l’attaque du 6 janvier au Capitole et des mesures de sécurité en cours. Voici les notes de mon appel: pic.twitter.com/WB155iJoJn – Représentant Jason Crow (@RepJasonCrow) 10 janvier 2021

L’armée est au courant de nouvelles menaces de terrorisme domestique dans les jours précédant l’inauguration de Biden le 20 janvier et se coordonne avec les forces de l’ordre locales et fédérales sur les préparatifs de sécurité, a déclaré Crow. Le membre du Congrès a ajouté qu’il craignait que des membres de l’armée ne soient impliqués dans l’insurrection et il a demandé à McCarthy de revoir les déploiements pour l’inauguration afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de troupes. «Sympathique aux terroristes nationaux».

Aussi sur rt.com Les médias et les démocrates lancent une deuxième « guerre contre le terrorisme » – contre les Américains – avertit Glenn Greenwald

Eric Gavelek Munchel, 30 ans, faisait partie des personnes arrêtées et inculpées dimanche. Il était soupçonné d’être l’homme montré dans des séquences vidéo de médias sociaux dans la galerie de presse du Sénat avec des menottes à fermeture éclair et une arme, selon un communiqué du ministère de la Justice. Il a été incarcéré à la prison de Nashville dimanche après-midi et fait face à un chef d’accusation d’entrer sciemment dans une propriété restreinte sans autorisation légale et d’un chef d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Larry Rendell Brock du Texas a également été arrêté dimanche pour les mêmes accusations. Les procureurs ont déclaré qu’il avait été identifié comme portant un casque vert et une veste tactique avec des patchs. Il aurait tenu des poignets souples blancs, qui, comme des attaches zippées, peuvent être utilisés pour retenir ou détenir une personne.

L’autre gars qui avait les attaches zip est celui qui dit qu’il vient de les trouver. Ce mec … pic.twitter.com/osoRHPn1W3 – Beatsmode (@BeatsModeOn) 10 janvier 2021

Les partisans du président Donald Trump se sont rendus à Washington la semaine dernière pour protester contre la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden mercredi. Les démocrates ont blâmé Trump, qui a allégué que l’élection lui avait été volée par une fraude massive, pour avoir incité à l’assaut du Capitole.

La rupture du Capitole a provoqué un mur – mais pas celui que Trump essayait de construire à la frontière sud du pays. McCarthy a annoncé jeudi qu’une clôture non évolutive serait érigée autour du Capitole et laissée en place pendant au moins 30 jours.

Aussi sur rt.com Pire que Benghazi? Les procureurs disent qu’ils vont traquer les émeutiers, alors que les libéraux comparent l’émeute au Capitole à la débâcle libyenne

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!