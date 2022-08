L’armée identifie 2 soldats tués par la chute d’un arbre en Géorgie

FORT BENNING, Géorgie (AP) – L’armée a identifié deux soldats tués lors d’un entraînement dans les montagnes du nord de la Géorgie en tant que sergent médical des forces spéciales et récent diplômé de West Point.

Le sergent d’état-major. George Taber et le sous-lieutenant Evan Fitzgibbon sont morts mardi après avoir été frappés par la chute d’un arbre alors qu’ils s’abritaient pendant “un entraînement provoqué par les conditions météorologiques”, ont déclaré des responsables de l’armée à Fort Benning dans un communiqué de presse. Trois autres soldats ont été blessés et soignés dans un hôpital.

L’incident mortel s’est produit à Yonah Mountain, à environ 112 kilomètres au nord-est d’Atlanta, où les soldats participaient à l’épuisante école des Rangers de l’armée. Le cours de deux mois teste les capacités des soldats à surmonter la fatigue, la faim et le stress dans des environnements difficiles.

“Nous sommes tous profondément attristés par la perte de ces deux soldats exceptionnels et adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles”, a déclaré le général de division Curtis A. Buzzard, commandant général de Fort Benning et de son centre d’excellence des manœuvres, dans un communiqué. “Ils sont dans nos pensées et nos prières.”

L’armée a déclaré que Taber était un sergent médical affecté au 7e groupe de forces spéciales à la base aérienne d’Eglin, en Floride. Il s’est enrôlé dans l’armée en 2017.

Fitzgibbon a été affecté à une unité de formation à Fort Benning. Il a été nommé l’année dernière après avoir obtenu son diplôme de l’Académie militaire américaine de West Point.

Il s’agit du deuxième incident meurtrier impliquant des soldats basés en Géorgie au cours du mois dernier. Fin juillet, le Sgt. 1re classe Michael D. Clark a été tué par un coup de foudre à Fort Gordon près d’Augusta. Neuf autres soldats ont également été blessés dans l’incident.

The Associated Press