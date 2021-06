L’armée française tue un commandant d’Al-Qaïda accusé d’enlèvement et de meurtre de journalistes en 2013, selon le ministre de la Défense

Le 5 juin, les troupes françaises participant à l’opération antiterroriste « Barkhane » ont empêché une attaque contre un avant-poste de l’ONU dans le village d’Aguelhok, dans le nord du Mali, a déclaré Parly dans un communiqué vendredi. Quatre terroristes, qui s’apprêtaient à tirer au mortier sur les Casques bleus tchadiens stationnés dans l’installation, ont été tués, dont un homme identifié comme étant Baye ag Bakabo, a ajouté le ministre.

Les procureurs français ont nommé Bakabo le principal suspect dans l’enlèvement et le meurtre des journalistes de Radio France Internationale (RFI) Ghislaine Dupont et Claude Verlon en novembre 2013.

Dupont et Verlon ont été arrêtés par des hommes armés dans la ville de Kidal, dans le nord du Mali, après un entretien avec un leader séparatiste local. Le couple a été chassé et abattu peu de temps après l’enlèvement.

Selon les procureurs, Bakabo – un trafiquant de drogue et membre d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) – était le propriétaire et le conducteur d’une camionnette qui avait été abandonnée dans le désert non loin de l’endroit où les corps des journaliste ont été découverts.

AQMI a assumé la responsabilité des meurtres, affirmant qu’il s’agissait de représailles à la France pour son incursion en Afrique de l’Ouest.

« Aujourd’hui, toutes mes pensées vont aux familles et aux proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon », Parly a écrit dans sa déclaration vendredi.

Juste un jour plus tôt, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France mettait fin à l’opération Barkhane au Sahel, mais maintiendrait un contingent réduit de troupes dans la région dans le cadre de la force antiterroriste internationale plus large. Il a déclaré que tous les détails du retrait seront finalisés d’ici la fin de ce mois.

L’armée française a été déployée dans le cadre de l’opération en Afrique de l’Ouest en 2014 pour aider les pays de la « 5G Sahel » – le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie – dans leur lutte contre les militants djihadistes. Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes radicaux ont pris pied dans la région après qu’une campagne de bombardement de l’OTAN en Libye a conduit au renversement du leader de longue date du pays Mouammar Kadhafi en 2011.

Paris compte actuellement quelque 5 100 soldats déployés au Sahel, principalement au Mali. Depuis le début de l’opération Barkhane, la France a perdu plus de 50 de ses soldats en Afrique de l’Ouest.

