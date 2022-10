L’armée félicite un ancien instructeur de forage de 100 ans pour son anniversaire, Anand Mahindra partage une vidéo virale

L’engagement des officiers de l’armée est juste exemplaire. Ils peuvent se retirer des services, mais ils n’abandonnent jamais le mode de vie de l’armée. Et cette vidéo récente publiée par l’industriel Anand Mahindra en témoigne. Mahindra, le 3 octobre, a publié une vidéo de la célébration du 100e anniversaire d’un ancien instructeur de forage de l’armée, le sous-major Swamy. Bien qu’il soit à peine capable de se tenir debout tout seul, l’engagement du sous-major Swamy envers l’armée et ses rituels est tout simplement inspirant. En publiant la vidéo, Mahindra a déclaré qu’il avait eu la “chair de poule” en regardant l’ancien instructeur de forage saluer le défilé qui passait. . La vidéo désormais virale montre un groupe d’officiers aidant l’ancien instructeur de forage à descendre de sa voiture.

L’officier à la retraite est ensuite déplacé vers un fauteuil roulant et emmené vers le lieu principal pour la célébration de son 100e anniversaire. Après quelques images, on peut le voir debout avec de l’aide et saluer le défilé qui passe.

“Le sous-major Swamy, ancien instructeur de forage de l’Académie de la Défense nationale, est félicité pour son 100e anniversaire. Il a instruit l’armée de 7 généraux de l’armée indienne ainsi que la tradition indienne de respect durable pour nos gourous. J’ai eu la chair de poule quand il a salué. C’est ma motivation du lundi », a écrit Anand Mahindra dans la légende.

“Le sous-major Swamy, ancien instructeur de forage de l’Académie de la Défense nationale, est félicité pour son 100e anniversaire. Il a instruit l’armée de 7 généraux de l’armée indienne ainsi que la tradition indienne de respect durable pour nos gourous. J’ai eu la chair de poule quand il a salué. C’est mon #MondayMotivation pic.twitter.com/Oa6gLkjjNR — anand mahindra (@anandmahindra) 3 octobre 2022

La vidéo a ému Internet, suscitant une série de réactions en ligne. L’un des utilisateurs a écrit : « Nous saluons le major Swami pour le salut qu’il a rendu à l’âge de 100 ans. Saluons également le général Bakshi qui le met à l’aise pour s’asseoir sur la chaise. Rien à battre des respects de l’armée indienne.

Nous saluons le major swami pour le salut qu’il a fait au gaz à l’âge de 100 ans. Saluons également le général Bakshi qui le met à l’aise pour s’asseoir sur une chaise. Rien à battre des respects de l’armée indienne ❤️❤️🙏🏻🇮🇳 — Manohar jagtiani (@Manoharjagtian7) 3 octobre 2022

Un autre utilisateur a répondu « En effet, dans les plus belles traditions des sapeurs de Madras et de l’armée indienne. Mon frère aîné et mes deux neveux sont également passés sous son « exercice ». Respect!”

En effet, dans les plus belles traditions des sapeurs de Madras et de l’armée indienne. Mon frère aîné et mes deux neveux sont également passés sous son « exercice ». Respect! – PRAKASH WAKANKAR (@pakwakankar) 3 octobre 2022

Un autre utilisateur a ajouté : « À 100 ans, la façon dont il tient la tête haute et son salut ferme… est vraiment inspirant. Merci pour le partage, monsieur.

À 100 ans, la façon dont il tient la tête haute et son salut ferme… est vraiment inspirant. Merci pour le partage monsieur🙏 — Prasanna (@Prasanna_actor) 3 octobre 2022

Le commandement sud de l’armée indienne a également partagé une série de photos du dévoilement du buste de “Hony Capt Govindswamy, VSM, Retd” par l’homme lui-même.

Un buste de “Hony Capt Govindswamy, VSM, Retd”, une icône et incarnation de Drill in #MADRASSAPPERSa également été dévoilé à #MEG par la légende elle-même. Il a été la force derrière la victoire du MEG “Best Marching Contingent Trophy” du Republic/Army Day Parade, toutes les “neuf” fois auxquelles il a participé. pic.twitter.com/WHbuJ8Qg4G – ARMÉE INDIENNE du Commandement Sud (@IaSouthern) 30 septembre 2022

L’événement de facilitation a été organisé par les Madras Sappers à Bengaluru le 30 septembre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici