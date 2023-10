L’armée fait obstacle à l’enquête du gouvernement mexicain sur des violations historiques des droits humains

Fait inquiétant, plusieurs décennies après la fin de la « sale guerre » du Mexique, l’armée semble avoir empêché une enquête menée par le gouvernement sur les violations des droits humains.

Les enquêteurs avaient décidé de se retirer de l’enquête le mois dernier après avoir découvert des preuves troublantes selon lesquelles des responsables militaires dissimulaient, modifiaient et même détruisaient des documents cruciaux.

L’enquête avait pour mission d’examiner les violations des droits de l’homme commises pendant la « sale guerre », qui a ciblé les guérilleros de gauche, les dissidents et les mouvements sociaux dans les années 1970 et 1980.

Des décennies après la « sale guerre » du Mexique, l’armée a fait obstacle à une enquête gouvernementale sur les violations des droits de l’homme, a déclaré mercredi le responsable à la tête de l’enquête.

Alejandro Encinas Rodríguez, vice-ministre des Droits de l’homme, a déclaré lors d’une conférence de presse que les enquêteurs s’étaient retirés le mois dernier après avoir découvert que des responsables militaires cachaient, modifiaient et détruisaient des documents.

Encinas a déclaré que les actions de certains responsables violaient clairement un décret présidentiel accordant aux enquêteurs un accès illimité aux dossiers.

« En ce qui concerne les personnes qui pourraient être poursuivies pénalement ou que nous envisageons déjà d’arrêter à un moment donné, il est responsable de dire que nous enquêtons. Dès que nous aurons des indications et des preuves claires, nous procéderons bien sûr, » il a dit.

Le ministère de la Défense nationale n’a pas répondu à un courriel de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

L’enquête a été créée par la Commission pour la vérité du Département mexicain des droits de l’homme en octobre 2021 pour enquêter sur les violations des droits de l’homme pendant la « sale guerre » contre les guérilleros de gauche, les dissidents et les mouvements sociaux dans les années 1970 et 1980.

Pendant cette période, des centaines de personnes ont été illégalement détenues, torturées et portées disparues par l’armée et les forces de sécurité. Plus de 2 300 victimes directes et indirectes sont encore en vie aujourd’hui, a indiqué mercredi la commission d’enquête.

David Fernández Dávalos, membre du sous-groupe de clarification historique de la commission, a déclaré que le ministère de la Défense nationale « poursuit ce cycle d’impunité, d’opacité et d’injustice » en déplaçant, modifiant ou détruisant des documents.

Fernández a déclaré aux journalistes que les responsables militaires avaient initialement caché des documents qu’ils prétendaient être privés pour des raisons de sécurité nationale, de vie privée ou de « préservation des relations » avec d’autres pays.

Puis il dit : « Des dossiers dont nous savions déjà qu’ils étaient composés d’une certaine manière ont été remis avec des feuilles déplacées et des notes arrachées. » Les responsables militaires ont également déplacé des cartons de dossiers afin que les enquêteurs ne puissent pas les retrouver et, dans certains cas, ont simplement refusé l’accès aux documents, a-t-il expliqué.

Qualifiant 2023 d’« année d’écoute », d’autres membres de l’enquête ont parlé de visites réussies dans des postes militaires et de centaines d’entretiens avec des victimes.

En juin, le sous-groupe des personnes disparues a découvert les restes de sept personnes qui auraient été tuées en 1971 dans l’État de Guerrero, dans le sud du pays. Depuis, ils ont commencé à analyser les courants océaniques et les trajectoires de vol pour déterminer où pourraient se trouver aujourd’hui les cadavres déversés dans le Pacifique par les « avions de la mort » militaires.