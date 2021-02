L’armée britannique est confrontée à une crise de main-d’œuvre, selon un rapport du ministère de la Défense divulgué, avec tous ses 33 bataillons d’infanterie sauf un à court de troupes.

Les principales unités de première ligne ont à peine la moitié des effectifs nécessaires au déploiement opérationnel, prévient un document « officiel sensible » vu par le Daily Mail.

La crise a été imputée à des années de mauvais salaires et à la décision d’externaliser le recrutement à une entreprise privée. L’armée a signé le contrat de recrutement de 10 ans avec Capita en 2012, une décision qualifiée de «naïve» par le comité des comptes publics des Communes.

Le document du ministère de la Défense, ‘Infantry Battalion Soldier Strength Summary, January 2021’, répertorie le nombre de soldats dont chacun des bataillons a besoin. Le pire classement est le 1er Bn, les Scots Guards, l’un des régiments les plus prestigieux. Il a besoin de 603 soldats, mais seulement 339 sont disponibles pour les opérations.

L’infanterie a besoin de 14 984 soldats mais n’en a que 11 301 qui pourraient être envoyés sur le champ de bataille, selon le rapport.

Tobias Ellwood, un ancien ministre de la Défense qui préside le comité de la défense des Communes, a déclaré: « Notre infanterie est de plus en plus petite. Nous voulons tous que la Grande-Bretagne se tienne debout et soit leader dans un monde en évolution rapide. Cela ne peut être réalisé si le nombre de soldats est réduit et si nous coupez plus de bataillons d’infanterie. «

Un porte-parole de l’armée a déclaré: «L’armée a atteint son objectif de recrues d’infanterie en 2020 et continue de recruter activement.

« Nous sommes convaincus que l’armée a les effectifs et le talent nécessaires. »