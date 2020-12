Carte de l’Éthiopie

L’armée éthiopienne a tué plus de 40 hommes soupçonnés d’être liés au massacre d’au moins 100 personnes, dont des enfants, dans la région de Benishangul-Gumuz, rapportent les médias officiels.

Cinq fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement ont également été arrêtés pour ces meurtres, ont ajouté les rapports.

Les assaillants ont incendié les maisons de villageois endormis et ont tiré et poignardé des personnes lors de l’attaque de mercredi.

L’attaque est survenue un jour après la visite du Premier ministre Abiy Ahmed dans la région.

On ne sait pas qui étaient les assaillants, mais ils semblaient avoir ciblé des communautés ethniques minoritaires considérées comme des «colons» dans la région, a déclaré le groupe de défense des droits Amnesty International.

L’Éthiopie a connu une recrudescence de la violence politique, ethnique et religieuse ces dernières années.

Elle comptait le plus grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays en Afrique en 2018 – environ 1,8 million.

Les conflits ont été en grande partie alimentés par des groupes exigeant plus de terres et de pouvoir, avec des tentatives de chasser les personnes qu’ils considèrent comme des étrangers.

Abiy Ahmed est devenu Premier ministre de l’Éthiopie en avril 2018

M. Abiy a qualifié le massacre de tragique et a déclaré que le gouvernement avait déployé une force dans la région pour aider à trouver une solution au conflit.

Les médias d’État n’ont pas donné l’identité des 42 personnes tuées dans l’opération militaire pour traquer les assaillants.

Il a déclaré que des armes, y compris des arcs et des flèches, avaient été saisies, selon les rapports.

Un vice-ministre du gouvernement figurait parmi les cinq personnes arrêtées en relation avec les violences, ont rapporté les médias d’État.

Cependant, on ne sait pas exactement de quoi ils sont accusés.

Que s’est-il passé lors de la dernière attaque?

Un porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l’homme liée à l’État a déclaré à la BBC que des hommes armés avaient attaqué mercredi le village de Bekoji dans la région occidentale de Benishangul-Gumuz vers 04h00 heure locale (01h00).

« Ils sont descendus sur un village et pendant que leurs victimes dormaient, ils ont incendié leurs maisons, mais ils ont également tiré et tué des civils », a déclaré Aaron Maasho.

L’histoire continue

Amnesty International a indiqué qu’elle s’était entretenue avec cinq survivants et un responsable qui a rapporté que des membres de la communauté ethnique Gumuz avaient attaqué les maisons de personnes des communautés Amhara, Oromo et Shinasha.

«Bien qu’Amnesty International ne soit pas en mesure de vérifier l’identité des auteurs, cette attaque semble être la dernière cible de personnes appartenant à des minorités ethniques dans la région.

« Avec des dizaines de personnes encore portées disparues et des maisons toujours en feu, le nombre de morts est susceptible d’augmenter et il doit y avoir une enquête urgente sur cette horrible attaque », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Quelle est la situation dans son ensemble?

L’Éthiopie est l’État le plus peuplé d’Afrique après le Nigéria. Il a une population de plus de 100 millions d’habitants répartis en environ 80 groupes ethniques.

Graphique montrant la composition ethnique de l’Éthiopie

M. Abiy est devenu Premier ministre en 2018 après que des manifestations de masse aient forcé son prédécesseur à démissionner.

Il a promis de mettre fin au régime autoritaire et a introduit des réformes radicales qui ont conduit à la suppression de l’interdiction des groupes politiques et à la libération de milliers de prisonniers.

La fin de la répression étatique s’est également traduite par une poussée de nationalisme ethnique qui a débordé en violence.

Les groupes ethniques et politiques qui se sentaient supprimés sous l’ancien régime réclamaient plus d’autonomie pour leurs régions et une plus grande reconnaissance de leurs droits linguistiques et culturels.

La violence est-elle liée au conflit au Tigray?

Non, mais le parti au pouvoir désormais évincé de la région, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), considérait M. Abiy comme une menace pour le «fédéralisme ethnique» qu’il avait contribué à introduire en Éthiopie après sa prise de pouvoir à la fin d’une guérilla. en 1991.

Il avait créé le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), une coalition de quatre partis ethniques, pour régner au centre.

M. Abiy a démantelé la coalition l’année dernière, la remplaçant par son nouveau Parti de la prospérité (PP).

Pour lui, le PP contribue à forger l’unité en rassemblant des partis ethniques de toute l’Éthiopie.

Mais contrairement aux trois autres partis de la coalition, le TPLF a refusé de se dissoudre et de fusionner avec le PP.

Cela a conduit à une rupture permanente des relations entre les deux parties, et le TPLF n’était pas représenté au gouvernement fédéral pour la première fois depuis 1991.

Le parti s’est retiré dans son bastion régional du Tigray et a tenu des élections régionales en septembre au mépris d’une décision au niveau fédéral de reporter toutes les élections en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cela a marqué une escalade significative des tensions, qui a finalement conduit à l’éclatement du conflit au Tigray le mois dernier.

On pense que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées dans ce conflit, tandis qu’environ 50 000 ont fui vers le Soudan voisin.

En savoir plus sur la crise du Tigray: