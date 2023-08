L’armée éthiopienne reprend plusieurs zones aux combattants de la milice locale dans la région assiégée d’Amhara

Le gouvernement et les habitants de l’Éthiopie ont déclaré que l’armée du pays avait repris plusieurs zones de la région assiégée d’Amhara aux combattants de la milice locale alors que des détails sur des dizaines de civils tués commençaient à émerger de la région au milieu d’une coupure d’Internet.

L’armée a repris le contrôle de six villes, dont la capitale régionale, Bahir Dar, et la deuxième plus grande ville d’Amhara, Gondar, selon un communiqué du gouvernement publié mercredi soir. Le communiqué indique qu’un couvre-feu a été imposé dans ces zones mais que les vols devaient reprendre.

Le gouvernement fédéral a déclaré vendredi l’état d’urgence à Amhara après que les autorités régionales ont perdu le contrôle et ont demandé de l’aide. La violence a éclaté suite aux tentatives du gouvernement fédéral éthiopien de dissoudre les forces régionales d’Amhara après la fin d’un conflit de deux ans dans la région voisine du Tigré. Les forces et la milice Amhara ont combattu aux côtés de l’armée éthiopienne dans ce conflit.

L’ÉTHIOPIE DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE ALORS QUE LA VIOLENCE RÉGIONALE EST HORS DE CONTRÔLE

Des habitants ont déclaré à l’Associated Press qu’il y avait eu de violents combats entre militaires et miliciens à Baher Dar et Gondar jusqu’à mardi. Une vingtaine de civils tués lors d’affrontements avec l’armée ont été enterrés lundi dans le quartier de Lideta à Baher Dar, a déclaré un habitant.

« C’étaient des jeunes non armés », a-t-il dit. « Ils sont sortis quand les militaires sont arrivés, avec des pierres et des bâtons pour se battre, et les militaires leur ont tiré dessus. »

Un autre habitant de Bahir Dar a déclaré que quatre civils avaient été tués dans les tirs croisés. Un travailleur humanitaire a déclaré que les combats étaient « très violents, avec de nombreux civils tués ». Des chars ont été vus dans les rues.

Un habitant de Gondar a déclaré qu’une grenade avait tué une adolescente et blessé un autre enfant mardi. À Lalibela, un habitant a déclaré que plus d’une douzaine de civils sont morts au cours d’une bataille impliquant de l’artillerie et qui a duré jusqu’à mercredi.

Tous les habitants ont parlé sous couvert d’anonymat, invoquant des problèmes de sécurité.

LE GROUPE ETHNIQUE AMHARA D’ÉTHIOPIE ACCUSE BIDEN D’IGNORER LES ATROCITÉS

Bahir Dar, Gondar et Lalibela étaient calmes jeudi matin, sous contrôle des troupes gouvernementales, ont indiqué les habitants. Dans plusieurs zones, les barrages routiers étaient en train d’être dégagés des rues.

Les analystes craignent que la milice Amhara, connue sous le nom de Fano, ne poursuive sa lutte dans la campagne en utilisant des tactiques de guérilla.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays ont déconseillé à leurs citoyens de se rendre dans la région d’Amhara.

La violence porte un coup au rétablissement de l’Éthiopie après le conflit du Tigré, qui a tué des centaines de milliers de personnes et s’est répandu dans la région d’Amhara, causant des dégâts considérables.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Human Rights Watch a déclaré que les nouvelles règles de l’état d’urgence à Amhara, qui incluent l’interdiction des manifestations et des pouvoirs d’arrestation accrus, portent atteinte aux droits fondamentaux.

La Commission du dialogue national éthiopien a appelé à la paix, tandis qu’Ezema, un des principaux partis d’opposition, a critiqué la gestion de la crise par le gouvernement.