L’armée éthiopienne impliquée dans une vidéo de crime de guerre brutal

Le Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide a déclaré avoir reçu de multiples informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires, d’exécutions massives, de violences sexuelles, de pillages et d’entraves à l’accès humanitaire. Plus tôt ce mois-ci, le corps a averti que les atrocités commises au Tigray allaient probablement empirer.

La semaine dernière, Human Rights Watch (HRW) a déclaré que les forces fédérales éthiopiennes avaient procédé à des bombardements apparemment aveugles de zones urbaines de la région du Tigray, y compris Mekele, une ville d’un demi-million d’habitants, en novembre 2020 en violation des lois de la guerre.

Le Telegraph a reçu une vingtaine de photos, également trop graphiques pour être publiées, montrant les corps d’enfants réduits en pièces par le barrage d’artillerie du gouvernement fédéral éthiopien sur la ville.

En plus de la fermeture des services Internet et téléphonique de Tigray pendant toute la durée de la guerre, les journalistes et les travailleurs humanitaires ont été exclus de la région.

La catastrophe humanitaire qui en a résulté a laissé 4,5 millions de personnes dans le besoin d’une aide d’urgence. Une coalition de l’opposition politique de Tigray a récemment déclaré que plus de 50 000 personnes auraient pu mourir depuis le début des combats le 4 novembre.

En novembre de l’année dernière, le Premier ministre lauréat du prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, a déclaré la victoire après la prise de Mekele par ses troupes – mais des combats sporadiques se poursuivent.

Malgré le manque de communication, les journalistes et les groupes de défense des droits ont pu confirmer que les forces des deux côtés de la guerre avaient commis des atrocités contre des civils.

Les forces tigréennes en retraite ont tué des centaines de civils dans la ville de Maykadra le 9 novembre, en utilisant des objets contondants, selon le groupe de défense des droits Amnesty International.

Reportage supplémentaire de Will Brown.