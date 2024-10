L’Armée et la Marine sont dans la course aux éliminatoires du football universitaire. Ce qui veut dire qu’ils pourraient jouer deux fois

Le match Armée-Marine occupe une place particulière, mais particulière, dans le calendrier du football universitaire.

Son importance est indéniable, compte tenu de l’histoire, de la férocité et de l’apparat de la rivalité. Il s’agit du seul match – littéralement – ​​le samedi après le week-end de championnat de conférence en décembre. Pourtant, les enjeux du jeu n’ont généralement pas d’importance en termes de classement ou de course au championnat national.

Mais cette année, c’est compliqué.

Les académies de service sont à la fois invaincues et classées. Et les éliminatoires de football universitaire élargies à 12 équipes signifient que les Black Knights n°23 (7-0) et les aspirants n°24 (6-0) sont de véritables prétendants aux séries éliminatoires – si l’un d’eux peut remporter l’American Athletic Conference.

Mais le terrain des séries éliminatoires sera fixé le 8 décembre, six jours avant le coup d’envoi du match annuel Armée-Navy à Landover, dans le Maryland. Et comme l’Armée et la Marine sont désormais membres de la conférence de l’AAC, le match du 14 décembre pourrait être le deuxième rencontre entre les équipes en un an.

Voici un aperçu de la façon dont les choses pourraient évoluer.

Comment en sommes-nous arrivés là ?



Army QB Bryson Daily mène tous les joueurs FBS avec 19 touchés au sol. (Lucas Boland / Imagn Images)

C’est la première fois depuis 1926 que l’Armée et la Marine débutent toutes deux une saison 6-0.

Les Black Knights ont une fiche de 7-0 et n’ont pas encore été menés dans un match. Naturellement, ils mènent le pays en attaque précipitée, menés par le quart-arrière Bryson Daily, qui a totalisé 26 touchés. L’armée a déjà une fiche de 6-0 dans le jeu AAC, ce qui signifie qu’il ne lui reste que deux matchs de conférence (à North Texas, UTSA).

Les Midshipmen ont une fiche de 6-0 avant un match massif contre le n°12 Notre Dame au MetLife Stadium à East Rutherford, NJ, et 4-0 dans l’AAC. C’est déjà leur meilleure saison depuis 2019, où ils avaient remporté 11 matchs.

L’Armée et la Marine occupent actuellement les deux premières places du classement de l’AAC.

Alors… est-ce que ça veut dire qu’ils pourraient jouer deux fois ?

Oui – et au cours des semaines consécutives. Ils pourraient s’affronter lors du match de championnat de conférence le 6 décembre et se retrouver pour leur rivalité annuelle le 14 décembre.

Si le championnat de conférence avait lieu aujourd’hui, les équipes se disputeraient le titre au Michie Stadium de West Point, dans l’État de New York. Mais Tulane est juste derrière elles avec une fiche de 3-0 en conférence et accueillera Navy le 16 novembre. Une défaite à la Nouvelle-Orléans pourrait faire dérailler la tentative de Navy de décrocher son billet pour le championnat de conférence et ainsi écraser les espoirs des Mids’ Playoffs.

Le match Armée-Marine comptera-t-il pour la CFP ?

Une potentielle rencontre en championnat AAC le serait. Mais ce ne sera pas le cas du jeu annuel sur site neutre.

Le jour de sélection pour les séries éliminatoires aura lieu le dimanche 8 décembre et le match annuel Armée-Marine aura lieu le samedi suivant. À l’époque des Playoffs à quatre équipes, le comité de sélection avait un protocole qui lui permettait d’attendre l’Armée-Marine si cela avait des implications sur le terrain. Mais comme les séries éliminatoires à 12 équipes débutent le week-end du 20 et 21 décembre, il ne pouvait pas attendre le résultat cette fois-ci.

Cela signifie qu’il existe un scénario dans lequel une académie de service remporte l’AAC et une place dans le CFP, puis perd son dernier match de saison régulière face au même adversaire qu’elle a battu pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Il y aura bien sûr toujours le droit de se vanter en jeu.

L’Armée ou la Marine auraient-elles moins de temps pour se préparer à un match éliminatoire ?

Étant donné qu’aucune autre équipe ne jouera un match la semaine du 14 décembre, si l’une des académies de service obtient une place en séries éliminatoires, elle aura moins de temps pour se préparer à son adversaire en séries éliminatoires.

Quelles sont les chances que l’Armée ou la Marine participe aux séries éliminatoires ?

Il y a 29,6 pour cent de chances que l’Armée ou la Marine participe aux séries éliminatoires, mais les pourcentages individuels des deux équipes en fonction des résultats de leurs prochains matchs semblent un peu différents.

Si la Navy bat Notre Dame samedi, les chances des Midshipmen de participer aux séries éliminatoires s’élèvent à 10 pour cent, selon le modèle de projection de L’AthlétismeC’est Austin Mock. En cas de perte, cela tombe à 5 pour cent.

L’Armée fait face à un adversaire plus facile, l’Armée de l’Air, donc les pourcentages des cadets sont plus élevés : 30 pour cent avec une victoire et 14 pour cent avec une défaite. L’armée doit également affronter Notre-Dame le 23 novembre au Yankee Stadium.

Le modèle de Mock donne à l’Armée 63 pour cent de chances de remporter l’AAC, tandis que la Marine a 15 pour cent.

Que doit-il se passer d’autre pour que l’une ou l’autre équipe puisse participer aux séries éliminatoires ?

Deux choses doivent se produire. Premièrement, la solution la plus évidente est que l’armée ou la marine continue de gagner et de remporter l’AAC. Il est peu probable que l’un ou l’autre puisse participer aux séries éliminatoires en tant qu’équipe générale.

Deuxièmement, ils ont probablement besoin que Mountain West se batte les uns contre les autres. Boise State (5-1) est actuellement classé devant l’Armée et la Marine, et le seul défaut des Broncos est une défaite sur la route dans l’Oregon.

L’autre équipe à craindre du Mountain West est l’UNLV (6-1). Boise State joue à l’UNLV vendredi, ce qui aura un impact significatif sur la candidature aux séries éliminatoires du Groupe des 5.

Si vous voulez un guide d’enracinement pour intégrer l’Armée ou la Marine au CFP, je soutiendrais probablement que l’UNLV provoque la surprise ce week-end, puis continuerais à encourager ces deux équipes à perdre au fil du temps. — Austin Mock

L’armée ou la marine ont-elles déjà remporté un championnat national ?



Dirigée par Glenn Davis, vainqueur du trophée Heisman en 1946, l’armée a remporté les titres nationaux en 1944, 1945 et 1946. (Bettmann via Getty Images)

Oui, mais les détails sont un peu compliqués, car le football universitaire n’a pas toujours organisé de match de championnat national.

L’armée revendique cinq championnats nationaux (1914, 1916, 1944, 1945, 1946), bien que plusieurs programmes revendiquent des titres pour quatre de ces années. De même, la Marine revendique une part du titre national de 1926.

La dernière fois que l’une ou l’autre équipe a atteint le top 10 de l’AP, c’était en 1964, lorsque la Marine a culminé au 6e rang.

Quelle est la prochaine étape ?

L’Armée termine la saison régulière avec l’Air Force (1-6), le North Texas (5-2), Notre Dame (6-1), l’UTSA (3-4) et la Navy.

La Marine termine avec Notre Dame, Rice (2-5), la Floride du Sud (3-4), Tulane (5-2), la Caroline de l’Est (3-4) et l’Armée.

