L’armée est prête à connecter l’haltérophile Bindyarani Devi avec ses parents dans le Manipur déchiré par les conflits

L’armée indienne a proposé dimanche de connecter l’haltérophile Bindyarani Devi, qui a remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 55 kg aux Championnats d’haltérophilie d’Asie à Jinju en Corée du Sud, avec ses parents dans le Manipur déchiré par les conflits.

A LIRE AUSSI | Harry Kane une source d’inspiration pour l’équipe de Tottenham Hotspur : l’entraîneur par intérim Ryan Mason

Selon des informations, Bindyarani Devi, après son exploit aux Championnats asiatiques d’haltérophilie samedi, n’a pas pu se connecter avec sa famille dans l’État, où les services Internet mobiles ont été suspendus après l’éclatement des violences ethniques le 3 mai.

La joueuse de 24 ans avait subi une blessure qu’elle avait subie avant les essais de sélection.

L’armée, qui a été déployée pour assurer la sécurité des personnes dans le Manipur frappé par la violence et sauver environ 25 000 civils de différentes communautés qui ont été déplacés vers ses bases et ses garnisons, a déclaré dimanche à l’haltérophile qu’elle était prête à l’aider à se connecter. avec ses parents et les membres de sa famille.

A LIRE AUSSI | F1: Sergio Perez prend la pole au GP de Miami alors que Charles Leclerc Crash laisse Max Verstappen en neuvième

Marquant deux numéros de ligne d’assistance, le Spear Corps de l’armée a tweeté: « L’armée indienne demande à Bindyarani Devi de contacter notre ligne d’assistance pour partager les coordonnées, etc. Spear Corps reste déterminé à vous mettre en contact avec vos proches. »

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)