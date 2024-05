L’armée est obligée de s’excuser d’avoir rejeté une adolescente – qui avait réussi les tests de sélection – parce que deux membres de sa famille ont eu un cancer du sein

Une adolescente qui a passé des tests de condition physique et cognitifs avant de postuler pour rejoindre l’armée s’est fait dire qu’elle n’était pas éligible pour s’enrôler « à la dernière minute » parce que sa mère et sa tante avaient toutes deux reçu un diagnostic de cancer du sein.

Carys Holmes, 17 ans, du Derbyshire, a déclaré L’heure de la femme sur BBC Radio 4 Vendredi, elle a été « bouleversée » d’apprendre que son rêve de servir dans l’armée britannique ne se réaliserait pas – malgré le fait qu’elle n’avait même pas été testée pour le gène BRAC1.

Holmes a 50/50 de chances d’hériter du gène du cancer du sein et dit qu’on lui a dit qu’elle ne pourrait pas servir son pays parce qu’elle pourrait un jour avoir besoin de congé pour une intervention chirurgicale préventive.

Expliquant à l’animatrice de l’émission de radio Anita Rani comment elle « est tombée amoureuse » de l’idée de nous rejoindre après avoir assisté à un briefing, elle a déclaré: « J’adorais ça, c’est ce que je veux faire ».

Elle a déclaré: « J’ai postulé en octobre et je leur ai envoyé mon dossier médical et ils les ont parcourus à ce moment-là – et m’ont donné le feu vert. »

Carys Holmes, 17 ans, du Derbyshire, était ravie de réussir les tests physiques et cognitifs pour rejoindre l’armée, mais a été « écrasée » d’apprendre à la dernière minute que ses antécédents familiaux de cancer du sein signifiaient qu’elle ne serait pas autorisée à signer. en haut

Holmes dit qu’elle s’est ensuite rendue dans un centre d’évaluation – après un entraînement « très dur » – pour passer trois jours de tests médicaux, de condition physique et cognitifs et que c’est là que ses antécédents familiaux sont devenus un problème.

La possibilité qu’elle soit porteuse du gène BRCA1 figurait dans son dossier médical. Elle a déclaré au programme qu’elle avait actuellement 1,9 pour cent de chances de développer la maladie avant l’âge de 30 ans si son test était positif pour le gène.

Après avoir surmonté les défis physiques, elle a continué jusqu’à la dernière partie du processus, lorsque toutes les personnes qui avaient échoué à d’autres éléments des tests avaient déjà été renvoyées chez elles.

Elle a déclaré : « À ce stade, je pensais que j’avais réussi, que tout allait bien. J’étais sur le point de passer mon entretien et d’obtenir mon certificat prouvant que j’avais réussi ma formation de base. Ils m’ont retiré à la dernière minute et m’ont dit : « Tu n’es pas médicalement apte à rejoindre parce que tu as de nombreux antécédents de cancer du sein dans votre famille' ».

Holmes a déclaré qu’elle leur avait dit que « extensif » n’était pas vraiment juste parce que seules sa mère et sa tante avaient reçu un diagnostic de cancer du sein dans sa famille.

Elle dit qu’elle a supposé que l’opinion de l’armée était que « si je découvrais que j’étais porteuse du gène, le temps libre dont j’aurais besoin pour subir une intervention chirurgicale préventive serait fondamentalement un problème pour eux ».

Rachel, la mère de Carys, à droite, suit actuellement un traitement pour un cancer du sein. Sa fille n’a pas encore été testée pour savoir si elle est porteuse du gène BRAC1

La jeune recrue ajoute : « Tout le monde avait son brevet et c’était la fête. J’étais le seul à ne pas avoir réussi.

Elle est rentrée chez elle et a parlé à sa mère, qui suit actuellement un traitement contre le cancer du sein, et la mère et la fille ont décidé de contester cette décision. L’affaire a été portée en appel et a initialement échoué.

Sa mère, Rachel, a déclaré : « C’est vraiment myope de leur part, compte tenu de la façon dont ils réclament des recrues. »

Emma Norton, avocate du Centre pour la justice militaire, était également présente dans l’émission.

Elle a déclaré à Rani que le cas était très inhabituel, affirmant que ne pas offrir de travail à Holmes était un « objectif contre son camp ».

Rachel a qualifié de « myope » la décision – maintenant annulée – de l’armée britannique de ne pas offrir de travail à sa fille.

Norton a déclaré : « Si l’armée applique une politique générale consistant à exclure automatiquement les candidatures de toutes les femmes ayant des antécédents de cancer du sein dans leur famille, cela semblerait, à première vue, illégal car discriminatoire et pourrait même équivaut à une violation des droits de l’homme.

Quels sont les risques si vous avez le gène BRAC1 ? Environ une personne sur 400 est porteuse du gène BRCA défectueux. Les femmes porteuses d’une mutation du gène BRCA courent un risque plus élevé de cancer du sein et de l’ovaire. Selon le NHS, sur 100 femmes porteuses d’une mutation du gène BRCA1, entre 65 et 85 développeront un cancer du sein au cours de leur vie. Entre 40 et 63 ans, on développera un cancer de l’ovaire. Sur 100 femmes porteuses de la mutation BRCA2, entre 40 et 85 développeront un cancer du sein à un moment de leur vie. Dans certains cas, les patients porteurs de gènes défectueux peuvent se voir proposer une intervention chirurgicale réduisant les risques, qui consiste à retirer des tissus tels que les seins ou les ovaires, qui pourraient devenir cancéreux.

« Et c’est à un moment où l’armée devrait vraiment faire tout ce qu’elle peut pour améliorer sa réputation auprès des femmes et encourager de plus en plus de jeunes à s’enrôler. Cela semble être un but contre son camp très sérieux.

Selon le NHS, sur 100 femmes porteuses d’une mutation du gène BRCA1, entre 65 et 85 développeront un cancer du sein au cours de leur vie. Entre 40 et 63 ans, on développera un cancer de l’ovaire.

Sur 100 femmes porteuses de la mutation BRCA2, entre 40 et 85 développeront un cancer du sein à un moment de leur vie.

Dans certains cas, les patients porteurs de gènes défectueux peuvent se voir proposer une intervention chirurgicale réduisant les risques, qui consiste à retirer des tissus tels que les seins ou les ovaires, qui pourraient devenir cancéreux.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’armée a déclaré à la BBC : « Si un candidat semble présenter un risque de maladie génétique spécifique, le médecin du travail responsable de la sélection des recrues évaluera le risque et son impact probable sur la santé et la sécurité du candidat dans l’armée. lieu de travail – normalement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des tests génétiques.

Cependant, Holmes a été informé la semaine dernière qu’une offre d’emploi était de nouveau sur la table, après qu’un porte-parole ait déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous examinons les circonstances de cette affaire et avons contacté l’individu pour lui expliquer ce qui s’est passé et lui présenter ses excuses.

« Le problème est désormais géré personnellement par le responsable du recrutement de l’armée. »

L’adolescente va désormais commencer sa formation de base en octobre.