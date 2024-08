L’armée est-elle éveillée ? Les démocrates gagnent du terrain politique parmi les guerriers américains.

Alors que les vétérans penchent depuis des décennies pour les candidats républicains aux élections présidentielles, les tendances récentes suggèrent une Un nombre croissant de vétérans soutiennent les candidats démocratesLe changement est alimenté par une population de vétérans plus jeune et plus diversifiée.

Bien que plus de 70% des vétérans sont blancs, un nombre croissant de minorités ont rejoint et sont restées dans l’armée, ce qui a conduit à une population de vétérans plus diversifiée et plus réceptive aux politiques et aux politiciens libéraux.

Pour la première fois depuis deux décennies, les deux partis présentent des vétérans sur le ticket présidentiel − Le démocrate Tim Walz a servi dans la Garde nationale et le républicain JD Vance dans les Marines. Les deux partis sont également courtiser activement le vote militaire.

En grandissant, j’ai été entouré de vétérans. Mes frères, mes oncles, mes cousins ​​et mes tantes ont tous servi dans l’armée, la plupart dans l’armée de terre. Deux de mes cousins ​​ont choisi une voie différente, en s’engageant dans la marine.

Bien qu’ils aient tous accepté de servir notre nation et de protéger le drapeau de notre pays, leurs idéaux ne correspondaient pas tous aux valeurs conservatrices de nombre de leurs pairs. Ils faisaient partie d’une communauté marginalisée, souvent mal desservie et ignorée.

Comme tous les autres membres du service, ils étaient ne sont pas autorisés à partager leurs idéaux politiques partisans dans les rangs, mais en tant qu’Américains noirs, tout l’infraction a été sévèrement puniealors ils se mirent en ligne, gardant la bouche fermée et marchant à grands pas.

Les jeunes militaires sont plus libéraux

Le mouvement des droits civiques a apporté des changements indispensables pour les minorités dans l’armée, soutenus par des dirigeants progressistes comme le président Lyndon Johnson.

Johnson a appelé à la déségrégation et a soutenu les droits civiques des minorités, mais non sans la résistance des démocrates et des républicains conservateurs qui ont ralenti le rythme du changement.

J’ai toujours pensé que le Parti républicain était le parti qui soutenait l’armée et honorait le service des vétérans, mais cela a changé.

Aujourd’hui, les jeunes militaires en service actif et les vétérans, comme ceux qui ont servi en Irak et en Afghanistan, s’identifient de plus en plus comme politiquement indépendants ou penchent vers le Parti démocrate.

Ces vétérans, qui ont des expériences et des priorités différentes de celles des générations précédentes, soutiennent les politiques de justice sociale, les initiatives en matière de soins de santé pour les femmes et l’équité et l’accès à l’éducation – des domaines sur lesquels le Parti démocrate a concentré son message et ses efforts.

Biden a récupéré les voix des vétérans

Des membres du Congrès qui sont des vétérans militaires saluent la Convention nationale démocrate à Chicago le 22 août 2024.

L’élection présidentielle de 2020 a marqué un changement notable dans la politique américaine, avec une participation électorale accrue et une polarisation politique accrue.

Même si la majorité des vétérans militaires votants soutenaient toujours le président de l’époque, Donald Trump, les sondages de sortie et Des sondages ont révélé qu’un nombre croissant d’anciens combattants ont voté pour Joe Bidenle candidat démocrate.

La diversité croissante de la population des anciens combattants, qui comprend des femmes, des personnes de couleur et des personnes LGBTQ+, a contribué de manière significative à l’évolution des comportements électoraux. Ces groupes accordent la priorité à des questions telles que l’égalité des sexes, la justice raciale et les droits des personnes LGBTQ+.

En outre, l’accent mis par le Parti démocrate sur des questions telles que l’emploi des conjoints de militaires et le soutien aux soignants a contribué à créer une coalition plus large de soutien aux familles de militaires par le biais de programmes comme le L’engagement 4 + 1 défendu par l’épouse du président Biden, Jill Biden.

Ces questions sont devenues ces dernières années centrales dans le programme du Parti démocrate, renforçant encore son attrait auprès des vétérans militaires et de leurs familles.

Alors que de plus en plus de vétérans militaires soutiennent les politiques favorisant des initiatives globales en matière de soins de santé, d’équité, d’égalité et d’inclusion dans le domaine académique, ils constatent désormais que leurs valeurs s’alignent davantage sur les programmes démocrates. Cette tendance remet non seulement en cause l’hypothèse selon laquelle les vétérans soutiennent massivement les candidats conservateurs, mais souligne également un plus grand désir d’un gouvernement plus inclusif et plus efficace.

Marla Bautista est une collègue militaire et chroniqueuse pour USA TODAY Opinion.

