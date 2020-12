Après deux week-ends pleins d’émotions, l’entraîneur de l’armée Jeff Monken et ses Black Knights font face à une déception majeure.

Les Black Knights ont blanchi leur rival de la Marine au stade Michie il y a un peu plus d’une semaine et ont terminé samedi une saison à domicile de huit matchs invaincus en battant la Force aérienne pour remporter le trophée du commandant en chef. Mais les bons sentiments de cet accomplissement ont eu un grand succès dimanche soir lorsque Monken a dû dire à ses joueurs que leur match de bowling était annulé.

J’avais l’impression de les avoir laissés tomber, a déclaré Monken lundi. J’avais l’impression de ne pas avoir tenu la promesse que je leur ai faite, que s’ils gagnaient l’opportunité de participer à un match de bowling, ils auraient une chance de jouer.

L’armée, l’un des sept seuls indépendants FBS, est passée de la première équipe du pays à décrocher une offre de bol fin octobre, l’Independence Bowl a lancé une invitation dans les vestiaires après que les Black Knights aient remporté leur sixième match à un sans place. quand aucun adversaire du Pac-12 n’a accepté de jouer et que le match prévu ce samedi à Shreveport, en Louisiane, a été annulé.

C’est difficile parce que nous savons combien nous avons travaillé cette saison et tout ce que nous avons fait, a déclaré le secondeur senior Jon Rhattigan. Certes, nous voulons sortir avec une victoire au bol en plus du trophée du commandant en chef. Pour que cela soit en question, ce n’est pas quelque chose dont on était trop heureux en ce moment.

Plus de 20 équipes ont choisi de ne pas accepter les invitations au bol, mettant ainsi fin à une saison stressante et parfois frustrante au milieu de la coronavirus pandémie. Cela a conduit à la situation inhabituelle des matchs d’après-saison n’ayant pas assez d’équipes pour remplir les places, et le nombre d’annulations de bol a commencé à augmenter. Le total a atteint 16 lundi lorsque le Military Bowl de la Saint-Sylvestre à Annapolis, Maryland, a été annulé. Le directeur exécutif Steve Beck avait tweeté qu’il espérait y amener l’armée.

Essentiellement, nous sommes restés coincés sans un », a déclaré Monken. Il s’est avéré qu’il y avait plus d’équipes qu’il n’y avait de matchs de bowling, et à la fin de la journée, certaines de ces équipes qui se sont retirées, si je comprends bien, se sont peut-être vu offrir une chance de nous jouer et ont dit, Hé, nous ne le faisons pas. veux faire ça. C’est comme cela que ça se passe.

L’armée a conclu un accord de trois ans avec l’Independence Bowl qui comprend également 2022 et 2024.

Ce sont nos amis, des gens qui croient en notre programme, dans notre institution, dans notre armée américaine, et qui veulent nous donner l’opportunité de représenter tous ces gens dans leur jeu de boules, a déclaré Monken. Et je vais vous dire qu’ils ont été eux-mêmes écrasés. La personne qui s’occupe de notre département d’athlétisme était en larmes, voulait juste que ce match se passe si mal et ils ont essayé, ils ont essayé tellement fort.

Monken a déclaré qu’il n’était pas en colère contre le système, juste déçu par les équipes qui avaient la possibilité de jouer et ont choisi de ne pas le faire, «et ici, nous avons une équipe 9-2 que je contesterais a traversé plus cette année que n’importe quelle équipe. .

Nous avons des gars qui sont ici depuis le 1er juin et qui n’ont pas quitté le campus », dit-il. Ils n’ont pas vu leurs parents, vu leurs amis, même ici sur le campus. Les chiffres COVID grimpaient au point où nous avons emmené notre équipe et les avons mises dans une bulle au sein de notre bulle. C’est vraiment difficile pour un enfant de cet âge de ne pas voir ses parents. Je ne peux pas imaginer passer sept mois sans voir mes parents, et ils ont fait ça et veulent toujours jouer.

La décision quant à la marche à suivre a été laissée aux personnes âgées, et après une réunion, il a été unanime que les chevaliers noirs attendront et espèrent une invitation quelque part.

Notre équipe veut s’entraîner. Ils veulent se préparer donc au cas où un jeu deviendrait disponible, ils voudraient être prêts. C’est dans leur ADN, a déclaré Monken. Ces gars vont servir dans l’armée. C’est ce que fait l’armée. L’armée ne planifie pas. Ils se préparent simplement. C’est ce que nous sommes en tant qu’équipe, donc si quelqu’un dit, oui, vous pouvez venir jouer à notre jeu de bol, nos gars sont prêts. N’est-ce pas le genre de personnes que vous voulez combattre pour votre liberté?

Si rien ne se passe d’ici jeudi matin, les joueurs seront renvoyés chez eux pour Noël et attendront.

Si une équipe abandonne ou que quelque chose se passe avec COVID, tout ce que vous avez à faire est de dire le mot et je vous assurerai que vous alliez faire voler 100 gars de différents endroits du pays jusqu’à ce match, a déclaré Monken. «Eh bien, pratiquez une fois, le jour où nous y arriverons, et allez jouer le match le lendemain.

Même si cet appel n’arrive jamais, les seniors repartiront avec un héritage impressionnant: un record de 35 victoires pour une classe.

Si c’est ce qui se passe, je suis toujours très fier de faire partie de cette équipe, a déclaré Rhattigan. Les choses que j’ai apprises et la croissance que j’ai vécue sont quelque chose qui aura toujours de la valeur. Bien qu’il soit malheureux que nous ne puissions pas jouer dans un jeu de bol, ce n’est pas la fin du monde.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25