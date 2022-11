L’armée enquête pour savoir si des troupes ont été ciblées à tort dans le scandale des bonus

WASHINGTON (AP) – Des années après qu’environ 1 900 soldats de la Garde nationale et de la Réserve aient été entraînés dans un scandale de primes de recrutement, les enquêteurs de l’armée américaine examinent les cas et corrigent les dossiers parce que certaines personnes ont été blâmées et punies à tort, a appris l’Associated Press.

Selon des responsables au courant de l’examen, la Division des enquêtes criminelles de l’armée examinera les 1 900 cas d’ici la fin de cette année pour identifier et commencer à corriger les erreurs. Ils ont déclaré que les agents au cours de l’enquête initiale avaient peut-être mal compris les faits ou n’avaient pas suivi les procédures appropriées et avaient ajouté par erreur les noms des soldats à une base de données criminelle du FBI et aux dossiers du Pentagone.

Les responsables ont déclaré qu’à l’époque, les agents du CID étaient aux prises avec une enquête massive impliquant 100 000 personnes et des centaines de milliers de dollars en paiements de bonus potentiellement frauduleux.

Des responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de détails non encore rendus publics, ont déclaré que le CID avait découvert que des personnes avaient peut-être été répertoriées à tort dans la base de données du FBI dans plus de la moitié des cas examinés jusqu’à présent. On ne sait pas exactement combien cela représente.

“En termes simples, les procédures appropriées n’étaient pas toujours suivies”, a déclaré le directeur du CID, Greg Ford, dans un communiqué fourni à l’AP. “Nous reconnaissons ces erreurs et prenons des mesures pour corriger ces enregistrements.” Il a dit qu’il avait ordonné l’examen complet après que le CID ait reçu des demandes de certaines personnes pour examiner les dossiers.

La nouvelle enquête intervient alors que les dirigeants du Bureau de la Garde nationale font pression pour lancer un autre programme de bonus de recrutement, dans le but d’augmenter le nombre d’enrôlements à la traîne. Et ils veulent s’assurer que tout nouveau programme n’aura pas les mêmes problèmes de fraude et d’abus.

Les chefs de la Garde ont parlé de fournir une rémunération incitative aux recruteurs et aux troupes de la Garde qui recrutent de nouvelles recrues. La Garde de l’armée a raté son objectif de recrutement pour l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, et plus de soldats partaient chaque mois que le nombre d’engagés.

“En mettant en place les bons freins et contrepoids, nous pourrions vraiment aider à faire de chaque garde un recruteur en leur versant une prime pour toute personne qu’ils amènent dans l’organisation et qui est capable de terminer leur formation militaire”, a déclaré le général Dan Hokanson, chef de le Bureau de la Garde nationale, a déclaré aux journalistes en septembre. Il a déclaré que les procédures devaient être corrigées afin que la fraude ne se reproduise plus.

L’armée a commencé un audit du programme de recrutement en 2011, au milieu de plaintes selon lesquelles des soldats et des recruteurs de la garde et de la réserve collectaient frauduleusement des primes pendant les années de pointe des guerres en Irak et en Afghanistan afin de remplir les rangs. Dans le programme, qui était géré par des entrepreneurs, les soldats se voyaient offrir 2 000 $ s’ils renvoyaient quelqu’un à des recruteurs qui finissaient par s’enrôler.

Les audits ont révélé des trop-payés, des fraudes de la part de recruteurs et d’autres personnes et une mauvaise surveillance. Le programme a été annulé en 2012 et le CID de l’armée a été appelé pour enquêter sur les cas.

Entre 2012 et 2016, le CID a ouvert environ 900 dossiers. Au total, selon des responsables, environ 286 soldats ont reçu une forme ou une autre de sanction administrative ou d’action de la part de leurs commandants militaires, et plus de 130 ont été poursuivis devant des tribunaux civils. Les soldats ont remboursé plus de 478 000 dollars au Trésor américain et payé près de 60 000 dollars d’amendes, ont déclaré des responsables cette semaine.

Les remboursements, cependant, ont déclenché une réaction violente du Congrès, les soldats se plaignant d’être ciblés à tort. En 2016, le secrétaire à la Défense Ash Carter a ordonné au Pentagone de suspendre ses efforts pour récupérer les primes d’enrôlement, qui dans certains cas s’élevaient à plus de 25 000 dollars. Les responsables ont fait valoir à l’époque que de nombreux soldats recevant les primes n’étaient pas au courant que les paiements étaient inappropriés ou non autorisés.

Dans l’ensemble, les responsables ont déclaré que 1 900 noms avaient été ajoutés à une base de données criminelle du FBI et que des centaines d’autres figuraient dans une base de données interne du ministère de la Défense en tant que personne faisant l’objet d’une enquête criminelle. De telles listes peuvent nuire à la carrière d’un soldat, affecter les promotions ou – dans le cas des données du FBI – empêcher quelqu’un d’obtenir un emploi ou un permis d’armes à feu.

Les soldats peuvent demander une révision de leur dossier, et déjà des dizaines l’ont fait. L’examen du CID déterminera si les noms des soldats doivent être supprimés de l’une ou l’autre base de données, ont déclaré des responsables, et les individus seront informés des résultats.

Les responsables ont déclaré que chaque cas est différent et qu’il n’est pas clair combien – le cas échéant – pourraient recevoir une compensation, un arriéré de salaire ou d’autres avantages rétroactifs. L’ensemble du processus pourrait prendre jusqu’au printemps 2024.

Hokanson a déclaré que le programme de bonus précédent fonctionnait en ce sens qu’il attirait des milliers de recrues et qu’il pourrait fonctionner à nouveau s’il était correctement exécuté. Et il a dit que les dirigeants de la Garde à travers le pays aimeraient essayer quelque chose comme ça à nouveau. Aucune décision finale sur le lancement d’un nouveau programme de bonus n’a été prise, selon la Garde.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press