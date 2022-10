L’armée élargit ses programmes de recrutement et investit pour remplir les rangs

WASHINGTON (AP) – L’armée prévoit d’augmenter ses investissements dans le marketing et devrait étendre un nouveau programme pour les recrues en difficulté, mais les dirigeants ont offert lundi peu de nouveaux détails sur la façon dont ils rempliront les rangs après avoir été bien en deçà des objectifs de recrutement. an.

La secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, a déclaré aux journalistes qu’un nouveau groupe de travail sur le recrutement proposait des idées. Mais tout nouveau plan devrait se concrétiser rapidement afin d’inverser le nombre d’enrôlements dramatiquement bas au cours de l’année écoulée.

Pour l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, l’armée n’a atteint que 75 % de son objectif, soit 15 000 soldats en deçà de l’objectif de 60 000. C’était le seul service à manquer son objectif de recrutement, mais tous les autres ont dû creuser profondément dans leurs bassins de candidats à l’entrée différée, ce qui les mettra en retard au début de la prochaine année de recrutement samedi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un sens à ce que l’armée soit en mesure d’atteindre son objectif cette année, Wormuth a déclaré qu’il était trop tôt pour spéculer.

Wormuth et le général James McConville, chef d’état-major de l’armée, ont déclaré qu’un nouveau programme qui aide les recrues peu performantes à répondre aux normes académiques et de forme physique est prometteur. Mais ils ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas de décision concernant son extension à trois autres endroits du pays. Wormuth a déclaré que cela dépendra des résultats au cours des deux prochains mois.

McConville a ajouté: «Nous voulons nous assurer qu’il y a le nombre de recrues qui peuvent le faire. … Les premiers résultats que nous constatons sont que cela pourrait changer fondamentalement notre façon de recruter.

Lors d’un voyage pour voir le programme à Fort Jackson, SC, en août, McConville avait déclaré que le programme pourrait être mis en place dans trois autres bases d’entraînement de l’armée. Les commandants avaient suggéré qu’ils pouvaient envoyer jusqu’à 10 000 recrues potentielles dans les classes.

Le programme offre jusqu’à 90 jours d’instruction académique ou de conditionnement physique pour aider les recrues à s’améliorer au point où elles peuvent répondre aux normes militaires.

Wormuth et McConville ont parlé aux journalistes le premier jour de la réunion annuelle de l’Association de l’armée des États-Unis.

Sur d’autres questions, Wormuth a déclaré qu’elle était jusqu’à présent à l’aise avec la quantité de munitions et de systèmes d’armes que les États-Unis prélèvent des stocks du Pentagone et envoient en Ukraine. Il y a eu des questions persistantes sur la quantité que les États-Unis peuvent envoyer sans affecter la préparation au combat des forces américaines ou leur capacité à s’entraîner.

Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliers de cartouches de munitions à l’Ukraine pour l’aider dans sa lutte contre la Russie et des milliers d’armes, allant des javelots et des obusiers à des systèmes à plus longue portée tels que le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS).

Par exemple, un paquet d’aide récent contenait 75 000 cartouches pour l’obusier.

“Nous avons évidemment un approvisionnement limité de ces systèmes et c’est exactement pourquoi nous avons tant mis l’accent sur la collaboration avec nos partenaires industriels pour essayer d’augmenter les lignes de production pour ce type de systèmes”, a déclaré Wormuth.

Lolita C. Baldor et Tara Copp, l’Associated Press