L’armée élabore un plan d’urgence pour empêcher Poutine de toucher à l’armure britannique top secrète si des chars sont endommagés en Ukraine

L’armée élabore des plans d’urgence pour récupérer les chars britanniques s’ils sont endommagés en Ukraine – pour empêcher que leur armure et leur technologie top secrètes ne tombent entre les mains des Russes.

Les redoutables Challenger 2 sont protégés par une armure Chobham de classe mondiale fabriquée à partir d’un mélange secret de céramique, d’acier et de composés absorbant les chocs.

Les redoutables Challenger 2 sont protégés par une armure Chobham qui bat le monde Crédit : Simon Jones

Le Challenger 2 détient le record de la plus longue mise à mort confirmée d’un char ennemi à 2,5 milles en Irak Crédit : Alamy

Ben Wallace s’est engagé à repenser les plans de réduction de la flotte à la suite de la guerre en Ukraine Crédit : Le Soleil

La Grande-Bretagne a mené le monde en promettant 14 Challenger 2 à l’Ukraine – mais des sources de la défense disent que ce serait un cauchemar si l’un d’entre eux était capturé par les envahisseurs de Vladimir Poutine.

Ses scientifiques militaires seraient alors libres d’étudier l’armure et comment la vaincre.

Une source a expliqué : « L’armure britannique est la meilleure au monde.

“Dans l’histoire des Challenger 2, un seul a été détruit au combat et c’était par un tir ami en Irak.

“Les Russes seront désespérés d’essayer de tuer et de capturer un Challenger 2, en partie pour leur propagande mais aussi pour mettre la main sur ses secrets.”

La dernière armure Chobham – nom de code Dorchester – n’a jamais été percée par le feu ennemi, ont insisté des sources de l’armée.

Les hauts gradés travaillent avec le haut commandement ukrainien pour s’assurer que les chars britanniques peuvent être ramenés en lieu sûr si l’un d’entre eux est mis hors de combat.

Une source de la défense a déclaré: “Si un char est détruit ou désactivé, la première option est toujours d’essayer de se récupérer lui-même. Vous le remorquez avec un autre char ou utilisez un véhicule blindé de réparation et de récupération spécialisé, qui ressemble à un char avec une grue.

“Mais le pire scénario est qu’un char soit détruit lorsque les lignes s’effondrent et que les forces amies battent en retraite.

«La première étape est la formation et la collaboration avec les planificateurs de mission pour essayer de s’assurer que les Challengers ne sont pas utilisés dans des scénarios où ils pensent que l’effondrement est une possibilité réaliste.

Des sources de la défense disent que ce serait un cauchemar si quelqu’un était capturé par les envahisseurs de Poutine Crédit : EPA

“La deuxième étape consiste à s’assurer, au niveau tactique, que les Ukrainiens sont entraînés à récupérer un char sous le feu. Ils ne manquent certainement pas de courage.

D’autres options extrêmes à l’étude incluent la mise en attente d’entrepreneurs militaires privés pour récupérer les chars touchés.

Sur le papier, le Royaume-Uni compte 227 chars Challenger 2, mais seulement une soixantaine sont prêts au combat.

Une trentaine se trouvent en Estonie, dont 14 à destination de l’Ukraine.

Le Challenger 2 détient le record de la plus longue élimination confirmée d’un char ennemi à 2,5 milles en Irak, grâce à son canon principal super précis de 120 mm.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, s’est engagé à repenser les plans de réduction de la flotte à la suite de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre de la dernière série de réductions du ministère de la Défense, le nombre devait être réduit à 149 Challenger 3 améliorés.

L’Allemagne a également promis des chars et le président américain Joe Biden a proposé de fournir à l’Ukraine 31 chars Abrams – mais ils devraient mettre un an à arriver car ils doivent être spécialement fabriqués.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré hier soir : « Nous procédons à une évaluation rigoureuse des risques associés à la fourniture d’armes pour la défense de l’Ukraine.

“Les chars que nous fournissons à l’Ukraine seront tirés de la flotte à haut niveau de préparation de l’armée pour s’assurer qu’ils atteignent les forces armées ukrainiennes le plus rapidement possible. Les plateformes sont déjà en cours de préparation et seront prêtes à déménager dans les mois à venir. »