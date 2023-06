L’Armée du Salut reçoit un don de 75 000 $ de la Fondation Jewel-Osco – Shaw Local

La division nord et centre de l’Illinois de l’Armée du Salut a reçu une subvention de 75 000 $ du programme Nourishing Neighbours de la Jewel-Osco Foundation.

La subvention servira à fournir le petit-déjeuner aux enfants dans le besoin pendant les mois d’été.

Chaque jour, l’Armée du Salut livre des aliments nutritifs aux hommes, aux femmes et aux enfants en difficulté dans l’Illinois. En fournissant des repas aux enfants dans les programmes d’aide préscolaire, aux familles dans les refuges, aux personnes vivant dans la rue et aux voisins en difficulté qui ne savent pas d’où viendra leur prochain repas, il s’attaque à l’insécurité alimentaire là où elle est le plus nécessaire.

Nourishing Neighbours est un programme caritatif de la Jewel-Osco Foundation. Le programme vise à éradiquer la faim en Amérique en gardant les banques alimentaires approvisionnées et en soutenant les programmes de distribution de repas dans les écoles.

En 2022, avec l’Albertsons Companies Foundation, la société a contribué plus de 200 millions de dollars en soutien alimentaire et financier, dont plus de 40 millions de dollars via le programme Nourishing Neighbours, selon un communiqué de presse.