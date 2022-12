L’Armée du Salut reçoit la première pièce d’or de la saison à Batavia, Genève – Shaw Local

L’Armée du Salut a reçu ses premiers dons anonymes de pièces d’or de la saison dans les bouilloires rouges de Jewel-Osco à Batavia et Starbucks sur State Street à Genève le samedi 26 novembre.

Selon un communiqué de presse de l’Armée du Salut, la pièce trouvée dans la bouilloire Batavia est une pièce de 1 once en or fin American Buffalo d’une valeur de 2 000 $, tandis que la pièce trouvée dans la bouilloire de Genève est une pièce de 1 once en or fin Standing Liberty également. évalué à 2 000 $.

Jeff Bowgren de St. Charles sonne la cloche de l’Armée du Salut à l’extérieur du Jewel-Osco à Batavia. Une pièce d’or convoitée a récemment été découverte dans la bouilloire à cet endroit. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Les deux pièces aideront à financer les programmes et les services du centre communautaire Joe K Anderson du Corps des trois villes de l’Armée du Salut, qui fournit un soutien aux comtés de Genève, Saint-Charles, Batavia et Central Kane, indique le communiqué.

“Ces cadeaux nous permettront de montrer notre soutien et notre amour aux familles qui ont du mal à rester chez eux, de mettre un repas chaud sur la table et d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants”, a déclaré le lieutenant Scott Smith, officier de l’Armée du Salut St Charles Corps, dans le communiqué. “Ces généreux donateurs aident à avoir un impact dans notre communauté à Noël et tout au long de l’année.”

La campagne Red Kettle de l’Armée du Salut remonte à 1891 à San Francisco. Les pièces d’or et d’argent données aux bouilloires rouges de l’Armée du Salut sont devenues une tradition de don très attendue pour les fêtes, indique le communiqué.