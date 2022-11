L’Armée du Salut d’Ottawa organise une fête foraine familiale – Shaw Local

L’Armée du Salut à Ottawa a tenu sa fête foraine familiale samedi à l’intérieur de ses bureaux.

Cet événement gratuit comprenait des jeux de carnaval, une station d’art, de la nourriture et des prix de présence. Plusieurs articles étaient disponibles pour l’encan silencieux afin d’aider à amasser des fonds pour la programmation de l’Armée du Salut.

Will Drnach essaie de lancer un sac de haricots dans la bouche de l’un des monstres en jouant à un jeu le samedi 12 novembre 2022, lors de la fête foraine familiale à l’Armée du Salut à Ottawa. (Derek Barichello)

L’Armée du Salut compte plus de 250 enfants inscrits pour des cadeaux de Noël. Il y a aussi 30 familles dans le programme Pathway of Hope. Le programme Pathway of Hope offre un soutien aux familles, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. Le programme aide du point de vue du service social et comprend le service du dimanche à 9 h 30.