L’Armée du Salut à Maui a créé trois nouveaux titres d’emploi qui offriront sept ouvertures pour contribuer aux efforts de secours et de rétablissement en cas d’incendie de forêt.

Les postes nouvellement ajoutés comprennent :

• Coordinateur du projet de rétablissement de Maui, qui se concentrera sur la planification et la supervision des programmes de sensibilisation communautaire, des événements et des efforts de rétablissement, garantissant que les résidents reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. Le poste sera au sein du département des services d’urgence en cas de catastrophe.

• Coordonnateur des bénévoles, qui sera responsable des opérations du programme de bénévolat, y compris le recrutement, la gestion, la formation, le soutien, la supervision et les évaluations des bénévoles. La surveillance comprend l’engagement communautaire, les activités de bénévolat de groupe, le développement de partenariats et l’établissement et le respect de politiques et de procédures en matière de bénévolat conformément aux meilleures pratiques.

• Maui licencie des spécialistes du traitement des dossiers (cinq postes), qui assureront la gestion globale des cas pour le programme de rétablissement précoce et le programme de rétablissement à long terme de l’Armée du Salut à Maui Fire, qui comprendra, sans toutefois s’y limiter, des entretiens avec les clients, des notes de gestion de cas, évaluations de la situation, planification à long terme, distribution de l’aide financière, liaison avec d’autres agences de secours communautaires, coordination du travail avec d’autres agences communautaires et participation à des réunions pertinentes au processus de gestion des cas de rétablissement à long terme dans le comté de Maui.

En plus de ces ouvertures, l’Armée du Salut cherche actuellement à occuper le poste de directeur des services d’urgence et de sécurité, qui sera basé à Oahu.

Malgré la récente perte de ses installations à l’ouest de Maui en raison de l’incendie de forêt de Lahaina le 8 août, l’Armée du Salut continue de mettre en œuvre des programmes essentiels de distribution de nourriture et d’alimentation à Maui et fournit actuellement une aide financière directe aux survivants, a déclaré l’organisation dans un communiqué. communiqué de presse mardi.

Afin de fournir plus d’informations sur les nouvelles offres d’emploi, l’Armée du Salut organisera aujourd’hui un salon de l’emploi au Whalers Village à Kaanapali de 9h à 13h.

Tous les postes actuellement disponibles sont également affichés en ligne sur Salarmyhi.careers.