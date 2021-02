La télévision militaire birmane a déclaré lundi que l’armée prenait le contrôle du pays pendant un an, tandis que des rapports indiquaient que de nombreux hauts responsables politiques du pays, dont Aung San Suu Kyi, avaient été arrêtés.

Un présentateur de Myawaddy TV, propriété de l’armée, a fait cette annonce et a cité une section de la constitution rédigée par l’armée qui permet à l’armée de prendre le contrôle en cas d’urgence nationale. Il a déclaré que la raison de la prise de contrôle était en partie due à l’incapacité du gouvernement à donner suite aux allégations de fraude électorale de l’armée lors des élections de novembre dernier et à son incapacité à reporter les élections en raison de la crise des coronavirus.

L’annonce fait suite à des jours d’inquiétude face à la menace d’un coup d’État militaire – et aux dénégations militaires – et a eu lieu le matin où la nouvelle session du Parlement du pays devait commencer.

La détention des politiciens et les coupures dans les services de communication lundi ont été les premiers signaux indiquant que les plans de prise de pouvoir étaient en marche. L’accès téléphonique et Internet à Naypyitaw a été perdu et le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi n’a pas pu être joint.

L’Irrawaddy, un service de presse en ligne bien établi, a rapporté que Suu Kyi, qui en tant que conseiller d’État est le plus haut dirigeant du pays, et le président du pays, Win Myint, ont tous deux été détenus avant l’aube. Le service de presse a cité Myo Nyunt, un porte-parole de la NLD.

Son rapport indiquait que les membres du Comité exécutif central du parti, les législateurs et les membres du cabinet régional avaient également été placés en détention.

Les États-Unis, l’Australie et d’autres ont publié des déclarations faisant état de leurs inquiétudes et exhortant l’armée du Myanmar à respecter l’état de droit.

« Les États-Unis sont alarmés par les informations selon lesquelles l’armée birmane a pris des mesures pour saper la transition démocratique du pays, y compris l’arrestation du conseiller d’État Aung San Suu Kyi et d’autres responsables civils en Birmanie », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué de Washington. Elle a déclaré que le président Joe Biden avait été informé des développements rapportés.

«Les États-Unis s’opposent à toute tentative de modifier le résultat des récentes élections ou d’entraver la transition démocratique du Myanmar, et prendront des mesures contre les responsables si ces mesures ne sont pas annulées», indique le communiqué. La Birmanie est l’ancien nom du Myanmar.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a demandé la libération de Suu Kyi et d’autres personnes qui auraient été arrêtées. «Nous soutenons fermement la reprise pacifique de l’Assemblée nationale, conformément aux résultats des élections générales de novembre 2020», a-t-elle déclaré.

Les législateurs du Myanmar devaient se réunir lundi dans la capitale Naypyitaw pour la première session du Parlement depuis les élections de l’année dernière.

Suu Kyi, 75 ans, est de loin le politicien le plus dominant du pays et est devenu le chef du pays après avoir mené une lutte non violente de plusieurs décennies contre le régime militaire.

Le parti de Suu Kyi a remporté 396 sièges sur 476 dans les chambres hautes et basses combinées du Parlement dans les sondages de novembre, mais l’armée détient 25% du total des sièges en vertu de la constitution de 2008 rédigée par l’armée et plusieurs postes ministériels clés sont également réservés aux militaires. les personnes nommées.

L’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, a accusé une fraude électorale massive lors de l’élection, bien qu’elle n’ait pas fourni de preuves. La Commission électorale de l’Union de l’État a rejeté la semaine dernière ses allégations.

Au milieu des querelles sur les allégations, l’armée mardi dernier a intensifié les tensions politiques lorsqu’un porte-parole lors de sa conférence de presse hebdomadaire, répondant à une question d’un journaliste, a refusé d’exclure la possibilité d’un coup d’État. Le major général Zaw Min Tun a expliqué en précisant que l’armée «suivrait les lois conformément à la constitution».

Utilisant un langage similaire, le commandant en chef général Min Aung Hlaing a déclaré aux officiers supérieurs dans un discours mercredi que la constitution pourrait être révoquée si les lois n’étaient pas correctement appliquées. Le déploiement inhabituel de véhicules blindés dans les rues de plusieurs grandes villes s’ajoute à cette préoccupation.

Samedi, cependant, l’armée a nié avoir menacé de coup d’État, accusant des organisations et des médias anonymes de déformer sa position et de sortir les propos du général de leur contexte.

Dimanche, il a réitéré son démenti, cette fois accusant les ambassades étrangères non spécifiées d’avoir mal interprété la position de l’armée et les appelant «à ne pas faire d’hypothèses injustifiées sur la situation».