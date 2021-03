L’armée du Myanmar déploie un arsenal numérique de répression dans la répression

Pendant un demi-siècle de régime militaire, les outils totalitaires du Myanmar ont été rudimentaires mais efficaces. Des hommes en sarongs ont suivi des militants pour la démocratie, des voisins informés les uns des autres et des voyous brandissaient des tuyaux de plomb. Les généraux, qui ont organisé un coup d’État il y a un mois, sont maintenant de nouveau aux commandes avec un arsenal beaucoup plus sophistiqué à leur disposition: des drones de surveillance de fabrication israélienne, des appareils européens de craquage d’iPhone et des logiciels américains capables de pirater des ordinateurs et d’aspirer leur contenu. Certaines de ces technologies, notamment les mises à niveau des satellites et des télécommunications, ont aidé les habitants du Myanmar à se connecter et à s’intégrer au monde après des décennies d’isolement. D’autres systèmes, tels que les logiciels espions, ont été vendus comme partie intégrante de la modernisation des organismes d’application de la loi. Mais les critiques affirment que des forces armées impitoyables, qui ont maintenu une domination sur l’économie et des ministères puissants alors même qu’elles partageaient brièvement le pouvoir avec un gouvernement civil, ont utilisé la façade de la démocratie pour permettre des achats sensibles de cybersécurité et de défense.

Certaines de ces technologies «à double usage», outils à la fois d’application de la loi et de répression légitimes, sont actuellement déployées par les Tatmadaw, comme on l’appelle l’armée du Myanmar, pour cibler les opposants au coup d’État du 1er février – une pratique qui fait écho aux mesures prises contre critiques de la Chine, de l’Arabie saoudite, du Mexique et d’autres gouvernements.

Au Myanmar, ils sont les armes numériques de la répression d’une campagne qui s’intensifie au cours de laquelle les forces de sécurité ont tué au moins 25 personnes et en ont détenu plus de 1 100, dont le chef civil déchu, Daw Aung San Suu Kyi. Lundi, elle a été frappée de nouvelles accusations criminelles – faisant une déclaration qui pourrait alarmer le public et inciter quelqu’un à agir contre l’État – qui pourraient la mettre en prison pendant des années. «L’armée utilise maintenant ces mêmes outils pour sévir brutalement contre des manifestants pacifiques qui risquent leur vie pour résister à la junte militaire et restaurer la démocratie», a déclaré Ma Yadanar Maung, porte-parole de Justice For Myanmar, un groupe qui surveille les abus de Tatmadaw.