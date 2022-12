L’armée du Myanmar déchiré par les conflits lève le couvre-feu pour le réveillon du Nouvel An

BANGKOK (AP) – Les autorités du Myanmar dirigé par l’armée ont annoncé une suspension du couvre-feu normal de quatre heures pour permettre les célébrations du Nouvel An dans trois plus grandes villes, mais les opposants au régime de l’armée exhortent les gens à rester à l’écart et ont affirmé que les forces de sécurité pourraient organiser une attaque et blâmez-le sur eux.

Une lettre officielle divulguée qui a circulé sur les réseaux sociaux a déclaré que le gouvernement régional de Yangon levait le couvre-feu de minuit à 4 heures du matin pour une nuit, date à laquelle il organiserait une fête du compte à rebours du Nouvel An avec des feux d’artifice et de la musique au parc du peuple de la ville.

Les habitants de la capitale du pays, Naypyidaw, et de la deuxième plus grande ville, Mandalay, ont confirmé que le couvre-feu avait également été levé dans leurs villes, qui accueilleraient également des célébrations officielles.

Cependant, des groupes opposés au régime de l’armée ont publié des avertissements sur les réseaux sociaux exhortant les gens à ne pas assister aux événements organisés par l’armée pour des raisons de sécurité. Ils ont suggéré que les forces de sécurité pourraient organiser une provocation, comme un attentat à la bombe ou une fusillade, pour laquelle elles accuseraient les guérillas urbaines des Forces de défense du peuple, la branche armée du principal mouvement pro-démocratie interdit du Myanmar, qui se fait appeler le gouvernement d’unité nationale.

Le Myanmar est plongé dans ce que certains experts de l’ONU ont qualifié de guerre civile depuis que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021. L’armée est engagée dans des opérations anti-insurrectionnelles brutales à grande échelle dans les campagnes, tandis que les autorités font également face à des guérillas urbaines qui ciblent des personnes et des institutions associées à l’armée au pouvoir.

Les publications de l’opposition sur les réseaux sociaux ont également déclaré que la participation aux rassemblements du Nouvel An pourrait être considérée comme tombant dans un piège de propagande de l’armée, qui pourrait montrer des images de personnes célébrant pour affirmer que la situation dans le pays était revenue à la normale.

Bien qu’il soit devenu une tradition d’organiser des célébrations publiques du Nouvel An avec des concerts dans les grandes villes, aucune n’a eu lieu l’année dernière en raison des restrictions liées aux coronavirus et des couvre-feux imposés par l’armée.

L’ambassade des États-Unis à Yangon a émis un avertissement le 23 décembre pour éviter de visiter les établissements, hôtels, restaurants et bars affiliés à l’armée les jours fériés et les jours d’importance nationale et pour rester conscient de la possibilité de fusillades et d’attentats à la bombe.

Le 18 décembre, une explosion s’est produite sur un ferry appartenant à l’État traversant le fleuve Yangon de Yangon au canton de banlieue de Dala, blessant au moins 17 personnes. Le gouvernement militaire a blâmé les Forces de défense du peuple pour l’explosion mais n’a présenté aucune preuve.

Grant Peck, l’Associated Press