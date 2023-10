L’armée du Myanmar cherche à garder ses alliés des minorités ethniques à ses côtés à l’occasion de l’anniversaire du cessez-le-feu

BANGKOK — Le gouvernement militaire du Myanmar a accueilli dimanche des représentants de groupes ethniques rebelles pour marquer le huitième anniversaire de la signature d’un accord de cessez-le-feu multilatéral. Mais l’événement a été boycotté par trois des signataires opposés au régime actuel installé par l’armée.

L’événement organisé dans la capitale Naypyitaw était le premier rassemblement officiel de ce type du gouvernement militaire et des dirigeants des minorités ethniques depuis que l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi le 1er février 2021.

Le maintien d’un cessez-le-feu avec autant de groupes que possible est crucial pour le gouvernement militaire, qui est confronté depuis plus de deux ans à la résistance armée à l’échelle nationale des opposants à sa prise de pouvoir en 2021. Ces forces pro-démocratie ont des alliances cruciales avec plusieurs groupes ethniques rebelles, ou le soutien de ceux-ci. L’armée a lancé des offensives sur le territoire longtemps sous le contrôle des groupes ethniques minoritaires.

Afin d’ébranler et de diviser les alliances anti-militaires, le gouvernement militaire a également mené une série de pourparlers de paix en personne avec les dirigeants des minorités ethniques depuis mai de l’année dernière, sans grand résultat de ses efforts.

Le Myanmar compte 21 organisations armées ethniques établies et certains des groupes les plus importants et les plus puissants, notamment l’Armée de l’indépendance Kachin et l’Armée unie de l’État de Wa, n’ont pas approuvé l’accord de cessez-le-feu, qu’ils considèrent comme manquant d’inclusivité.

L’accord a été considéré comme une étape vers la fin des rébellions de longue date contre le gouvernement, mais le gouvernement a toujours été réticent à parvenir au règlement politique global recherché par la plupart des groupes.

La prise du pouvoir par l’armée a compromis les chances du processus de paix.

Le général Min Aung Hlaing, chef du conseil militaire au pouvoir qui a dirigé la prise de pouvoir en 2021, a déclaré dimanche dans son discours d’ouverture que l’accord de cessez-le-feu – officiellement appelé Accord national de cessez-le-feu, ou NCA, – « resterait en vigueur ». éternellement et (n’est) pas… sujet à annulation » tel qu’il a été ratifié par le Parlement.

Il a déclaré que l’armée « attache une grande importance à la mise en œuvre de l’accord de l’ANC », selon une traduction officielle de son discours. Il a également exhorté les groupes qui n’étaient pas signataires à signer l’accord.

De nombreuses armées ethniques combattent le gouvernement majoritaire birman pour une plus grande autonomie de leurs régions depuis que le pays, alors appelé Birmanie, a obtenu son indépendance des Britanniques en 1948.

En octobre 2015, huit groupes ethniques armés ont signé l’ANC. En février 2018, deux autres groupes ethniques rebelles ont rejoint le cessez-le-feu sous le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, portant le nombre total de signataires à 10.

L’Union nationale Karen, le Chin National Front et le All Burma Students’ Democratic Front, trois signataires de la NCA, ont déclaré qu’ils n’assisteraient pas à l’événement de dimanche. Les trois groupes se sont alliés à la Force de défense du peuple pro-démocratie créée en 2021 pour s’opposer au régime de l’armée.

Les trois groupes ont annoncé jeudi dans une déclaration commune que l’accord n’était plus valable car l’armée avait détruit les principes fondamentaux de l’accord et répété des attaques brutales ciblant les civils depuis sa prise de pouvoir.

Le communiqué indique que le dialogue n’aura lieu que si leurs demandes sont satisfaites. Les revendications comprennent le retrait de l’armée de la politique, la mise en œuvre d’une démocratie fédérale et l’acceptation d’une participation internationale à la résolution de la crise du pays.

Padoh Saw Taw Nee, porte-parole de l’Union nationale Karen – l’une des organisations de minorités ethniques les plus établies et les plus influentes – a déclaré dimanche dans un message vidéo publié sur la page Facebook de l’organisation que le conseil militaire au pouvoir tente de mener des pourparlers de paix et événements d’anniversaire pour atténuer le stress financier et diplomatique qu’ils subissent et pour trouver un moyen d’éviter de perdre beaucoup de territoire. De nombreux pays occidentaux maintiennent de sévères sanctions économiques et politiques contre l’armée au pouvoir.

« Dans les conditions actuelles, aucun pourparler de paix significatif ne peut avoir lieu. Avec le coup d’État, il n’y a ni gouvernement légitime, ni constitution, ni parlement », a déclaré Padoh Saw Taw Nee. « Nous ne voyons aucun résultat positif potentiel du huitième anniversaire de la NCA qu’ils organisent actuellement. »

Trois membres du All Burma Students’ Democratic Front ont été répertoriés par l’armée comme étant présents à l’événement de dimanche, mais un porte-parole du groupe, Ye Baw Sonny, a déclaré à l’Associated Press qu’ils ne le représentaient pas et qu’ils feraient face à des mesures disciplinaires.

Les groupes répertoriés comme ayant envoyé des représentants étaient l’Armée bouddhiste démocratique karen, le Conseil de paix KNU/KNLA, l’Armée de libération nationale Pa-O, le Parti de libération de l’Arakan, le Conseil de restauration de l’État Shan, le Parti de l’État New Mon, le L’Union démocratique de Lahu, le Front démocratique des étudiants birmans et certains autres groupes ethniques qui n’étaient pas signataires de l’ANC.

L’armée a déclaré que parmi les participants figuraient également 35 membres de partis politiques, 11 responsables d’organisations non gouvernementales et 32 ​​diplomates, dont l’envoyé spécial chinois pour les affaires asiatiques, Deng Xijun, et le conseiller adjoint indien à la sécurité nationale, Vikram Misri.

Grant Peck, Associated Press