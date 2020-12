Selon des responsables familiers avec l’affaire, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy prendra des mesures administratives pour retirer les soldats de leurs emplois et mener probablement à des enquêtes qui pourraient conduire à une grande variété de punitions. Ces punitions peuvent aller d’une simple réprimande à un licenciement militaire. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des résultats d’un examen interne non encore divulgué.

McCarthy et d’autres hauts dirigeants de l’armée devraient annoncer les résultats de l’examen mardi. Ces derniers mois, ils se sont demandé s’il y avait un environnement toxique à la base et se sont engagés à tenir les dirigeants responsables.

Les responsables disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que le lieutenant-général Pat White, le commandant de la base, subisse une action administrative. Il a été déployé en tant que commandant en Irak pendant une grande partie de l’année. D’autres qui pourraient faire face à la discipline, cependant, incluent le général de division Scott Efflandt, qui était en charge de la base plus tôt cette année lorsque la CPS. Vanessa Guillen a disparu et a été retrouvée assassinée deux mois plus tard.

Les chefs de l’armée ont déjà retardé le transfert prévu d’Efflandt à Fort Bliss, où il prendrait le commandement de la 1re division blindée. La direction d’une division est une étape importante dans la carrière d’un officier de l’armée.

La décision d’Efflandt a été interrompue alors que l’équipe d’enquêteurs indépendants a enquêté pour savoir si les échecs de leadership avaient contribué au meurtre de plusieurs personnes, dont Guillen, et qui devraient être tenues pour responsables.

Dans un récent message vidéo sur Twitter, McCarthy a déclaré qu’il avait examiné les conclusions du comité indépendant qu’il avait envoyé pour évaluer le climat de commandement à Fort Hood. Il a ajouté: «Les dirigeants, quel que soit leur rang, sont responsables de ce qui se passe dans leurs unités et doivent avoir le courage de s’exprimer et d’intervenir lorsqu’ils reconnaissent des actions qui nuisent à nos soldats et à l’intégrité de notre institution».

Selon les enquêteurs, Guillen, 20 ans, a été matraqué à Fort Hood par la CPS. Aaron Robinson, qui s’est suicidé le 1er juillet lorsque la police a tenté de le mettre en détention. Guillen a disparu pendant plus de deux mois avant que sa dépouille ne soit retrouvée. Sa famille a déclaré que Robinson l’avait harcelée sexuellement, bien que l’armée ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Le corps de Pvt. Mejhor Morta a été retrouvé près d’un réservoir près de la base en juillet. En juin, les autorités ont découvert les restes d’un autre soldat porté disparu, Gregory Morales, à environ 10 miles de ce lac. Au total, 25 soldats affectés à Fort Hood sont morts jusqu’à présent cette année des suites d’un suicide, d’un meurtre ou d’un accident, contre 32 l’an dernier et 24 en 2018.

Dans une interview accordée à l’Associated Press le mois dernier, White a déclaré que lui et d’autres commandants étaient responsables des problèmes. Mais il a dit qu’il faudra du temps pour corriger ce que certains considèrent comme des échecs systémiques et que certaines unités seront plus réactives que d’autres.

« Je pense que tous les dirigeants en sont responsables, si vous êtes dans cette chaîne de commandement », a déclaré White. « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour remettre cela sur les rails. »

Selon les procédures de l’armée, lorsqu’un soldat est renvoyé ou suspendu d’un poste, cela peut souvent conduire à une enquête plus complète sur l’affaire. Alors que certains peuvent passer à un autre emploi militaire, une révocation ou une suspension peut souvent signifier la fin de la carrière d’un soldat.

Cette année, les chefs de l’armée se sont déclarés préoccupés par le fait que 20 ans de guerre aient amené le service à se concentrer tellement sur la préparation qu’ils ont accordé moins d’attention au bien-être des soldats et de leurs familles.