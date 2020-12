La conversation

Qu’est-ce que le paradis?

Lorsqu’un membre de la famille ou un ami décède, nous nous retrouvons souvent à réfléchir à la question «où sont-ils maintenant?» En tant qu’êtres mortels, c’est une question d’une importance ultime pour chacun de nous. Différents groupes culturels et différents individus en leur sein répondent par de nombreuses réponses, souvent contradictoires, aux questions sur la vie après la mort. Pour beaucoup, ces questions sont enracinées dans l’idée de récompense pour le bien (un paradis) et de punition pour les méchants (un enfer), où les injustices terrestres sont enfin corrigées.Cependant, ces racines communes ne garantissent pas un accord contemporain sur la nature, ou même l’existence, de l’enfer et du ciel. Le pape François lui-même a soulevé des sourcils catholiques à propos de certains de ses commentaires sur le ciel, disant récemment à un jeune garçon que son père décédé, athée, était avec Dieu au paradis parce que, par sa parentalité attentive, «il avait un bon cœur». Alors, quelle est l’idée chrétienne du «ciel»? Les premiers chrétiens croyaient que Jésus-Christ, ressuscité des morts après sa crucifixion, reviendrait bientôt, pour achever ce qu’il avait commencé par sa prédication: l’établissement du Royaume de Dieu. Cette seconde venue du Christ mettrait fin à l’effort d’unification de toute l’humanité dans le Christ et aboutirait à une résurrection finale des morts et au jugement moral de tous les êtres humains.Au milieu du premier siècle après JC, les chrétiens se sont préoccupés de la sort des membres de leurs églises qui étaient déjà morts avant cette seconde venue. Certains des premiers documents du Nouveau Testament chrétien, des épîtres ou des lettres écrites par l’apôtre Paul, offraient une réponse. Les morts se sont simplement endormis, ont-ils expliqué. Au retour du Christ, les morts aussi ressusciteraient dans des corps renouvelés et seraient jugés par le Christ lui-même. Ensuite, ils seraient unis à lui pour toujours. Quelques théologiens des premiers siècles du christianisme étaient d’accord. Mais un consensus croissant s’est développé sur le fait que les âmes des morts étaient maintenues dans une sorte d’état d’attente jusqu’à la fin du monde, lorsqu’elles seraient à nouveau réunies avec leurs corps, ressuscitées sous une forme plus perfectionnée. Promesse de la vie éternelle Après que l’empereur romain Constantin ait légalisé le christianisme au début du IVe siècle, le nombre de chrétiens a considérablement augmenté. Des millions de personnes se sont converties à travers l’Empire et à la fin du siècle, l’ancienne religion d’État romaine était interdite. Sur la base des Évangiles, les évêques et les théologiens ont souligné que la promesse de la vie éternelle dans le ciel n’était ouverte qu’aux baptisés – c’est-à-dire à ceux qui avaient subi l’immersion rituelle dans l’eau qui purifiait l’âme du péché et marquait son entrée dans l’église. Tous les autres étaient condamnés à la séparation éternelle d’avec Dieu et au châtiment du péché. Dans ce nouvel empire chrétien, le baptême était de plus en plus administré aux nourrissons. Certains théologiens ont contesté cette pratique, car les nourrissons ne pouvaient pas encore commettre de péchés. Mais dans l’Occident chrétien, la croyance au «péché originel» – le péché d’Adam et Eve lorsqu’ils ont désobéi au commandement de Dieu dans le jardin d’Éden (la «chute») – prédomine. Selon les enseignements du quatrième siècle saint Augustin, occidental les théologiens du cinquième siècle de notre ère croyaient que même les nourrissons étaient nés avec le péché d’Adam et Eve entachant leur esprit et leur volonté. Mais cette doctrine soulevait une question troublante: que pouvait-on administrer de ces enfants qui sont morts avant le baptême? Au début, les théologiens ont enseigné que leurs âmes allaient en enfer, mais souffraient très peu, voire pas du tout. Le concept de Limbo s’est développé à partir de cette idée. Les papes et les théologiens du XIIIe siècle ont enseigné que les âmes des bébés ou des jeunes enfants non baptisés jouissaient d’un état de bonheur naturel au «bord» de l’enfer, mais, comme ceux punis plus sévèrement en enfer même, se voyaient refuser le bonheur de la présence de Dieu. Pendant les périodes de guerre ou de peste dans l’Antiquité et au Moyen Âge, les chrétiens occidentaux ont souvent interprété le chaos social comme un signe de la fin du monde. Cependant, au fil des siècles, la seconde venue du Christ devint généralement un événement plus lointain pour la plupart des chrétiens, toujours attendu mais relégué à un avenir indéterminé. Au lieu de cela, la théologie chrétienne s’est davantage concentrée sur le moment de la mort individuelle. Le jugement, l’évaluation de l’état moral de chaque être humain, n’était plus reporté à la fin du monde. Chaque âme a d’abord été jugée individuellement par le Christ immédiatement après la mort (le jugement «particulier»), ainsi qu’à la seconde venue (le jugement final ou général). Les rituels du lit de mort ou «Derniers Rites» se sont développés à partir de rites antérieurs pour les malades et les pénitents, et la plupart ont eu l’occasion de confesser leurs péchés à un prêtre, d’être oints et de recevoir une communion «finale» avant de respirer leur dernière. protégés d’une mort soudaine ou inattendue, car ils craignaient que le baptême seul ne soit pas suffisant pour entrer directement au ciel sans ces derniers rites. Une autre doctrine s’était développée. Certains sont morts encore coupables de péchés moindres ou véniels, comme les commérages, les petits vols ou les mensonges mineurs qui n’ont pas complètement épuisé l’âme de la grâce de Dieu. Après la mort, ces âmes seraient d’abord «purgées» de tout péché ou culpabilité résiduel dans un état spirituel appelé Purgatoire. Après ce nettoyage spirituel, généralement visualisé sous forme de feu, ils seraient assez purs pour entrer au ciel. Seuls ceux qui étaient extraordinairement vertueux, tels que les saints, ou ceux qui avaient reçu les derniers rites, pouvaient entrer directement dans le ciel et en présence de Dieu. Images du ciel Dans l’antiquité, les premiers siècles de l’ère commune, le ciel chrétien partageait certaines caractéristiques avec le judaïsme et la pensée religieuse hellénistique sur l’au-delà des vertueux. L’une était celle d’un repos et d’un rafraîchissement presque physiques comme après un voyage dans le désert, souvent accompagnés de descriptions de banquets, de fontaines ou de rivières. Dans le livre de l’Apocalypse de la Bible, une description symbolique de la fin du monde, le fleuve qui traverse la nouvelle Jérusalem de Dieu était appelé le fleuve «de l’eau de vie». Cependant, dans l’Évangile de Luc, les damnés étaient tourmentés par la soif. Un autre était l’image de la lumière. Les Romains et les Juifs considéraient la demeure des méchants comme un lieu de ténèbres et d’ombres, mais la demeure divine était remplie de lumière vive. Le ciel était également chargé d’émotions positives: la paix, la joie, l’amour et la félicité de l’accomplissement spirituel que les chrétiens en sont venus à appeler la vision béatifique, la présence de Dieu. Les visionnaires et les poètes ont utilisé une variété d’images supplémentaires: prairies fleuries, couleurs au-delà de la description, arbres remplis de fruits, compagnie et conversation avec la famille ou d’autres en robe blanche parmi les bienheureux. Des anges brillants se tenaient derrière l’éblouissant trône de Dieu et chantaient des louanges dans des mélodies exquises.La Réforme protestante, commencée en 1517, allait rompre brusquement avec l’Église catholique romaine d’Europe occidentale au XVIe siècle. Alors que les deux parties se disputaient au sujet de l’existence du purgatoire, ou si seulement certains étaient prédestinés par Dieu à entrer au ciel, l’existence et la nature générale du ciel lui-même n’étaient pas un problème. Le ciel comme lieu de Dieu Aujourd’hui, les théologiens offrent une variété d’opinions sur la nature du ciel. L’anglican CS Lewis a écrit que même les animaux de compagnie pourraient être admis, unis dans l’amour avec leurs propriétaires, car les propriétaires sont unis en Christ par le baptême. À la suite du pape Pie IX du XIXe siècle, le jésuite Karl Rahner a enseigné que même les non-chrétiens et les non-croyants pouvaient encore être sauvés par le Christ s’ils vivaient selon des valeurs similaires, une idée que l’on trouve maintenant dans le catéchisme catholique. L’Église catholique elle-même a abandonné l’idée des limbes, laissant le sort des enfants non baptisés à «la miséricorde de Dieu». Un thème reste cependant constant: le paradis est la présence de Dieu, en compagnie d'autres qui ont répondu à l'appel de Dieu dans leur propre vie. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'information à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Joanne M. Pierce est membre catholique de la Consultation anglicane-catholique USA, un groupe de dialogue œcuménique national parrainé par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et l'Église épiscopale.