L’armée devrait remplacer les gardes des forces frontalières pendant les grèves d’hiver

L’armée britannique a été mise en attente pour remplacer les responsables des forces frontalières si les frappes prévues par le personnel du gouvernement se poursuivent cet hiver.

Les patrons syndicaux des services publics et commerciaux (PCS) mettent en garde contre des “perturbations extraordinaires” dans les aéroports et les ports clés comme Douvres après que les membres ont voté pour une action revendicative.

Quelque 100 000 travailleurs de plus de 120 ministères et organismes publics – y compris le ministère de l’Intérieur et les forces frontalières – sont sur le point de quitter leur salaire dans une série de grèves « prolongées ».

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a approuvé la formation du personnel des forces armées pour travailler dans les ports et les aéroports, selon Le gardien.

Le personnel recevrait une formation de moins d’une semaine – une mesure condamnée par un responsable syndical comme une mesure antigrève « franchement ignoble ».

Le député travailliste John Spellar, ancien ministre des Forces armées, a déclaré: “Une fois de plus, nos forces armées surchargées sont invitées à couvrir l’incompétence flagrante de Whitehall et des ministres du gouvernement.”

La Border Force a subi une pression accrue en raison de l’augmentation des traversées en petits bateaux dans la Manche. Les ministères de l’Intérieur sont également pressés de réduire la surpopulation à Manston et dans d’autres centres de traitement des demandeurs d’asile.

Appelant à une hausse des salaires de 10% en ligne avec l’inflation, le PCS a déclaré qu’à moins de recevoir des “propositions substantielles” du gouvernement, il annoncerait un programme de grèves “soutenues” vendredi prochain.

Au milieu des craintes de retards dans les prestations, le chef du syndicat, Mark Serwotka, a déclaré que le personnel en grève du JobCentre et du Département du travail et des pensions (DWP) ferait de son mieux pour éviter de “perturber” les paiements.

“Nous n’avons certainement pas l’intention de vouloir être en mesure de perturber les personnes qui bénéficient de l’aide sociale et qui reçoivent des paiements”, a-t-il déclaré.

Mais il a averti que les grèves parmi le personnel du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) pourraient perturber les paiements aux agriculteurs, tandis que les fonctionnaires en grève du Cabinet pourraient compromettre les “contrôles de sécurité et les processus informatiques” dans l’ensemble du gouvernement.

M. Serwotka a également déclaré qu’il y avait déjà un énorme arriéré pour les tests de conduite, les permis de conduire et les passeports, qui, selon lui, s’aggraverait en cas de grève.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement était “déçu” que le PCS ait voté en faveur des grèves.

“Comme le public s’y attendrait, nous avons mis en place des plans pour minimiser les perturbations potentielles lors d’une éventuelle grève, tout en continuant à effectuer les vérifications essentielles”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministère de la Défense (MoD) a déclaré: «Nous avons reçu une demande du ministère de l’Intérieur et l’examinons conformément aux principes de l’aide militaire aux autorités civiles (Maca). Aucune décision n’a encore été prise. »