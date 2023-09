L’armée dévoile un drone à réaction qui tire des missiles à guidage laser et peut tenir dans le coffre d’une voiture

L’armée a dévoilé un drone à réaction qui tire des missiles à guidage laser et se place à l’arrière d’un Land Rover.

Le concept Hydra 400 peut transporter trois missiles Brimstone dévastateurs comme ceux qui attaquent les chars russes en Ukraine.

Andy Allen, du fabricant de missiles MBDA, a déclaré que le concept Hydra 400 « changeait la donne ». Crédit : HYDRA

Une source de la défense a déclaré que cette arme – mise au point par l’équipe de guerre expérimentale de l’armée – offrirait aux troupes « un hélicoptère de combat Apache dans le coffre de leur voiture ».

Son lancement ne prend que six minutes et peut toucher des chars à plus de 20 miles de distance.

L’arme fabriquée au Royaume-Uni est la pièce maîtresse du salon de l’armement DSEI, qui s’ouvre aujourd’hui à Londres.

Il est propulsé par des rotors quadricoptères et six moteurs à réaction qui augmentent sa portance.

Il devrait être testé plus tard cette année lors d’un exercice militaire majeur après que des armes similaires aient été utilisées avec succès en Ukraine.

Mais des sources ont prévenu que les formalités administratives britanniques signifient qu’il pourrait s’écouler jusqu’à cinq ans avant que l’Hydra 400 ne soit autorisé à tirer des Brimstones sur les champs de tir britanniques.

Le major Matt McGarvey-Miles, chef de l’expérimentation de l’armée, a déclaré : « Nous y travaillons depuis 2021. »

Andy Allen, du fabricant de missiles MBDA, a déclaré : « Hydra change la donne.

« C’est une force aérienne d’homme bon marché. »