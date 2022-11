L’armée “déçoit son peuple” avec un quart des soldats vivant dans la misère, selon un officier de l’armée

Un officier de l’armée affirme que l’armée “déçoit son peuple” car les chiffres montrent que plus d’un quart du personnel vit dans la misère.

Le major John Buckley s’est déchaîné après qu’un camarade ait publié une vidéo montrant de l’eau coulant à travers le plafond de sa maison du ministère de la Défense.

Le major John Buckley a fustigé les conditions de vie que de nombreux soldats britanniques doivent endurer

Le Royal Engineer a déclaré sur les réseaux sociaux: “Encore une fois, un autre exemple que nous laissons tomber notre peuple.”

Un soldat a déclaré qu’il attendait depuis quatre semaines que les entrepreneurs en logement Pinnacle SF réparent son logement familial.

Le major Buckley a ajouté : « Pourquoi laissons-nous les entreprises non conformes aux normes s’en tirer comme ça ?

« S’il s’agissait de locataires civils, ce serait partout dans l’actualité. Tout simplement pas assez bien.

Cela survient alors que les statistiques du MoD ont montré que 39 000 membres de l’armée, de la marine et de la RAF vivent dans des casernes de quatrième ordre – 29% de l’effectif de nos forces armées.

Les casernes classées au grade 4 souffrent régulièrement d’humidité, de moisissure, de chauffage et de bruit.

4 300 autres vivent dans un logement si mauvais qu’il n’est pas classé. L’ancien officier du renseignement, le colonel Philip Ingram, a déclaré : « C’est une parodie.

« Un mauvais logement a non seulement un effet sur le moral et la cohésion de l’unité, mais a un impact direct sur la volonté et la capacité de se battre.

“Il est temps que l’armée britannique prenne conscience de ce fait.”

Le ministère de la Défense a déclaré: «La fourniture d’un logement sûr et de bonne qualité pour le personnel de service est une priorité essentielle.

“C’est pourquoi nous introduisons des normes minimales et dépensons plus de 1,6 milliard de livres sterling au cours de la prochaine décennie pour apporter des améliorations et construire de nouveaux logements.”