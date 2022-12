L’armée de travailleurs suppléants efface les craintes du chaos d’Heathrow

Les passagers sont entrés à Heathrow préparés à la vue des files d’attente qui serpentaient autour de l’aéroport et des panneaux de départ leur disant froidement que leur saison des fêtes était ruinée.

Craignant que des problèmes de voyage ne se heurtent à la nouvelle année alors que 1 000 membres du personnel des forces frontalières ont entamé le premier des huit jours de grève, ceux qui traversaient l’aéroport le plus fréquenté d’Europe le vendredi avant Noël étaient inquiets.

Mais bon nombre de leurs pires craintes ont été dissipées après que les ministres ont pris la décision remarquable de demander au personnel de l’armée en uniforme de remplacer les grévistes.

Lucy Jenkins, 35 ans, du nord de Londres, s’inquiétait des retards après avoir voyagé pendant la nuit depuis Antigua avec ses deux jeunes enfants. “Tout retard ne sera jamais particulièrement amusant, nous étions donc inquiets”, a-t-elle déclaré.

Elle a envisagé de changer ses dates, mais ne voulait ni écourter ses vacances ni manquer Noël au Royaume-Uni, car elle héberge sa famille.

Jenkins a atterri sur un message WhatsApp de sa mère l’avertissant de files d’attente de deux heures, mais a été soulagée de ne rien rencontrer de tel. Sa famille a été traitée par un responsable du ministère de l’Intérieur, mais elle a déclaré que 90% des bureaux étaient occupés par du personnel de l’armée en uniforme.

“Nous devions revenir pour la livraison de dinde, sinon ce serait un jour de Noël assez triste”, a-t-elle ajouté.

Cependant, il y a cinq jours de grève à venir après Noël, la date la plus chargée pour les arrivées devant être le 30 décembre.

Jo Wild, un agent de voyages de Reading âgé de 57 ans, est arrivé de la Jamaïque avec Virgin Atlantic et a atterri à l’heure. “Nous nous sommes préparés aux longues files d’attente et au chaos général, cependant, presque toutes les portes électroniques étaient ouvertes, il y avait encore du personnel régulier guidant les gens vers les bons canaux et nous avons marché directement vers une porte électronique”, a-t-elle déclaré.

« Il y avait du personnel de l’armée assis aux bureaux, donc je suppose qu’en cas de problème de passeport, ils étaient prêts. C’était notre entrée la plus rapide au Royaume-Uni depuis six jours fériés cette année.

Wild a dit qu’elle avait attendu une heure et demie pour récupérer sa valise. « Le hall des bagages est jonché de bagages laissés. Je n’ai jamais rien vu de tel”, a-t-elle ajouté.

Au Terminal 5, une petite foule de personnes attendait devant un sapin de Noël scintillant pour faire un câlin de bienvenue aux amis et à la famille qui arrivaient.

Pour atténuer l’impact des grèves, deux des principales compagnies aériennes d’Heathrow, British Airways et Virgin Atlantic, ont cessé de vendre des billets le 16 décembre pour les arrivées les jours de grève et ont offert aux détenteurs de billets des changements de date gratuits.

Un porte-parole de BA a déclaré que la compagnie aérienne “ne subissait pas de retards importants” dans les bagages ou les vols. Virgin Atlantic n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Rob Pascal, 40 ans, a amené sa fille Libby, 13 ans, de Hanovre à Londres pour son premier Noël avec sa famille au Royaume-Uni en trois ans, en raison de la pandémie. Le couple est arrivé à midi et a été soulagé de constater que le voyage était « bien meilleur que prévu ».

Il a déclaré: «C’était absolument bien, probablement aussi rapide que jamais pour le contrôle des passeports. Nous avons vu des militaires s’occuper des bureaux de contrôle des passeports.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré que l’aéroport fonctionnait normalement et qu’il y avait eu peu de files d’attente. Elle a déclaré qu’il n’y avait eu aucune annulation de vol en raison d’une action revendicative, malgré des rapports antérieurs avertissant que jusqu’à 30% des vols pourraient être annulés.

Le porte-parole a déclaré que le pic du matin – lorsque près de 30 000 passagers ont traversé la frontière – avait bien commencé, avec « un temps d’attente pratiquement nul » dans les halls d’immigration « fluides », et les forces frontalières et l’armée « fournissaient un bon service ».