Le porte-parole de la Maison Blanche en matière de sécurité nationale, John Kirby, a accusé jeudi l’armée du président russe Vladimir Poutine d’exécuter des soldats qui ne respectaient pas les ordres lorsqu’ils servaient en Ukraine.

L’armée russe a déjà été accusée d’avoir tué ses propres troupes. Parallèlement aux renseignements militaires ukrainiens qui ont publié plusieurs clips audio qui, selon eux, seraient des appels téléphoniques interceptés de soldats russes parlant d’unités se tournant vers les troupes, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a signalé en novembre la présence de « troupes de barrière » ou de « troupes de blocage » russes. unités » qui menacent de tirer sur le personnel en retraite.

S’adressant aux journalistes, Kirby a indiqué que les États-Unis disposaient d’informations directes sur des membres de l’armée russe exécutant des troupes désobéissantes.

“Nous disposons d’informations selon lesquelles l’armée russe exécute des soldats qui refusent de suivre les ordres”, a déclaré Kirby. “Nous disposons également d’informations selon lesquelles les commandants russes menacent d’exécuter des unités entières s’ils cherchent à se retirer face aux tirs de l’artillerie ukrainienne.”

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale à la Maison Blanche, est photographié à la Maison Blanche à Washington, DC, tandis que le président russe Vladimir Poutine, en médaillon, est représenté au Kremlin à Moscou. Kirby a accusé jeudi l’armée de Poutine d’exécuter des troupes qui ne respectent pas les ordres.

Anna Moneymaker/SERGEI GUNEYE/AFP/Getty Images



Les commentaires de Kirby sont intervenus lors d’un point de presse au cours duquel il a évoqué ce qu’il a qualifié de faible moral dans les rangs russes en raison du taux élevé de pertes subies lors des combats à Avdiivka.

Les forces armées russes ont dépensé d’importantes ressources pour tenter de s’emparer d’Avdiivka, une ville de la région de Donetsk en Ukraine. L’armée de Kiev a affirmé que des milliers de soldats russes avaient été tués et des centaines de pièces d’équipement militaire détruites lors des combats pour le contrôle de la colonie. (Semaine d’actualités n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les chiffres des victimes rapportés par Kiev.)

Le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a déclaré mercredi que l’offensive russe d’Avdiivka avait “fait une avancée confirmée” vers le nord-ouest de la ville, mais a ajouté que les forces de Poutine autour d’Avdiivka ne seraient probablement pas en mesure d’encercler la ville.

Lors de la conférence de presse de jeudi, Kirby a également condamné les commandants russes pour les exécutions présumées de soldats.

“Il est répréhensible d’imaginer que vous exécuteriez vos propres soldats parce qu’ils ne voulaient pas suivre les ordres et maintenant menacer d’exécuter des unités entières, c’est barbare. Mais je pense que c’est un symptôme de la mauvaise connaissance des dirigeants militaires russes de ce qu’ils font. et à quel point ils ont mal géré cela d’un point de vue militaire”, a-t-il déclaré.

Kirby poursuit : « Depuis le tout début, nous avons parlé d’un commandement et d’un contrôle médiocres, d’une logistique et d’un maintien en puissance médiocres. Ils ne peuvent pas nourrir leurs hommes sur le terrain, car ils crient à haute voix. Et maintenant, encore une fois, ils sont prêts à les abattre parce que… ils n’ont pas suivi les ordres.”