L'armée de Pink Floyd vient pour les fans anti-LGBTQ2 indignés par le nouveau logo `` arc-en-ciel '' - National

Si vous vous plaignez parce que Pink Floyd utilise un arc-en-ciel pour célébrer Dark Side of the Moon, vous n’avez jamais été un vrai fan, et maintenant tout le monde sait que vous êtes aussi un idiot. #PinkFloyd pic.twitter.com/CMhyYXwJK6

— Cyndi Borowski💙🇺🇲 (@BorowskiCyndi) 21 janvier 2023