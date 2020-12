le coronavirus La pandémie a conduit à une période de football sans précédent de deux semaines à West Point.

Une semaine après avoir accueilli la marine rivale de l’académie de service, l’armée accueille l’armée de l’air au stade Michie. Les Chevaliers Noirs le prennent dans la foulée alors qu’ils tentent de faire un balayage après avoir exclu les aspirants.

Gagner ce match rend celui-ci encore plus grand », a déclaré le demi défensif de l’armée Cedric Cunningham.

Les Falcons (3-2) visitent samedi et celui qui gagne remporte le grand prix le trophée du commandant en chef, symbole de la suprématie entre les trois académies.

C’est une source de fierté pour tous ceux qui y jouent. Je suis certain de cela, a déclaré l’entraîneur de l’armée Jeff Monken. Les trois écoles convoitent ce trophée. C’est l’objectif le plus important que nous ayons en tant que programme, et je suis sûr qu’il est partagé par nos homologues.

Pour la première fois depuis 1943, l’armée (8-2) a accueilli son rival de la Marine samedi dernier et est repartie avec une victoire 15-0 qui n’a été vraiment décidée qu’au quatrième quart par une nuit brumeuse. Le quart-arrière de Sophomore Tyhier Tyler a marqué le seul touché du match sur une course de 4 verges au milieu de la défense de la Marine dans le quatrième quart-temps tendu d’une lutte défensive.

C’est de l’histoire maintenant.

Il n’était pas trop difficile de mettre le jeu de la Marine derrière juste compte tenu de ce qui est en jeu ce week-end, a déclaré le secondeur principal de l’armée, Jon Rhattigan. Notre objectif est de gagner le CIC. Aussi heureux que nous ayons été ce jour-là ce week-end dernier, c’est au prochain.

Les Falcons (3-2) ont mis en déroute la Marine 40-7 pour ouvrir leur saison en octobre et poursuivent un 21e CIC record dans un match qui a été repoussé de sa date habituelle le premier samedi de novembre en raison de COVID-19[feminine problèmes dans et autour de l’Air Force Academy à Colorado Springs, Colorado.

Étaient super excités. C’est à un niveau record, surtout maintenant que l’école est terminée », a déclaré le demi-défensif junior de l’Air Force, Corvan Taylor. Nous arrivons à nous concentrer sur l’amélioration et à battre l’armée. Étaient vraiment excités de jouer.

Pour Nicholas Noyen, joueur de ligne offensive senior de l’Armée de l’air, une victoire serait un souvenir précieux puisque sa classe n’a pas fait partie d’une victoire au trophée du commandant en chef. La marine l’a remporté la saison dernière, brisant l’emprise de deux ans des Armys sur le matériel convoité. L’Air Force ne l’a plus gagné depuis 2016.

Nous aimerions vraiment récupérer cela et dire qu’en tant que classe et en équipe que nous l’avons gagné et que nous l’avons ramené à Colorado Springs, a déclaré Noyen.

TEMPS D’OPTION TRIPLE

L’option triple de l’Air Force se classe deuxième au niveau national en course, avec une moyenne de 336 verges, et les Black Knights sont quatrièmes avec 280,4 malgré leur fermeture par la Marine (134 verges sur 53 courses). Les Falcons ont dépassé la Marine 369-90 au sol, marquant 37 points consécutifs. L’armée a 32 touchés au sol, le double du total de la Force aérienne, et comprend sept joueurs avec plus de 230 verges au sol, dirigé par Tyler (440). L’Air Force compte huit joueurs avec plus de 100 mètres au sol, dirigés par le deuxième Brad Roberts (378).

Il a toujours gagné dans les tranchées, a déclaré le joueur de ligne offensive JB Hunter. Si vous contrôlez la ligne de mêlée, c’est à peu près qui gagne la partie.

LES FALCONS DOMINENT

Air Force mène la série avec Army 37-16-1 datant de 1972, dont 14-11 au stade Michie, où les Black Knights sont invaincus en neuf matchs datant de la saison dernière.

OISEAUX AU RALENTI

Les Falcons appartiennent à la Mountain West Conference et n’ont joué que deux fois depuis Halloween en raison de COVID-19[feminine , avec une paire d’annulations. Ils ont remporté les deux matchs 28-0 à domicile contre le Nouveau-Mexique et 35-7 à Utah State contre des équipes qui se sont combinées pour remporter seulement trois des 14 matchs. Deux défaites des forces aériennes se sont produites contre les deux meilleures équipes de la ligue, Boise State (49-30) et San Jose State (17-6) pendant des semaines consécutives fin octobre.

Ce n’est pas encore fait », a déclaré l’entraîneur de l’Air Force Troy Calhoun. Nous ne prenons rien pour acquis. Tout ce que nous avons pu faire de football pendant ces mois était vraiment, vraiment bon.

L’ANNÉE PROCHAINE

Les Falcons ont été la troisième roue de la série du tournoi à la ronde avec leurs rivaux de l’académie de service, prenant une banquette arrière de Army-Navy, qui a commencé en 1890, et jouant rarement l’un ou l’autre ennemi sur un site neutre. Cela change. Ce sera la dernière visite de l’armée de l’air au stade Michie pendant un certain temps. Les écoles ont annoncé jeudi qu’elles avaient convenu de se réunir les deux prochaines saisons au Globe Life Field à Arlington, au Texas, domicile des Rangers de la MLB, et que cet arrangement pourrait être prolongé. L’armée et l’armée de l’air n’ont pas joué sur un site neutre depuis 1965 au Chicagos Solider Field.

Le rédacteur AP Sports Pat Graham de Denver a contribué à ce rapport.

