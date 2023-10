L’armée de l’air ukrainienne a mené 13 frappes contre les forces russes et leurs équipements – rapport de l’état-major

Dimanche 1er octobre, l’armée de l’air ukrainienne a infligé 13 frappes contre des zones où étaient concentrés du personnel, des armes et du matériel militaire russes. Une trentaine de combats ont eu lieu ces dernières 24 heures.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes Facebookrenseignements dès le 1er octobre à 18h00

Détails: Au total, 30 combats ont été enregistrés au cours de la journée. Les forces russes ont de nouveau attaqué l’Ukraine en lançant une trentaine de drones iraniens de type Shahed-136/131 depuis le sud, le sud-est et le nord. La défense aérienne ukrainienne a réussi à abattre 16 de ces drones.

Au total, les Russes ont lancé 8 frappes de missiles et 72 frappes aériennes, mené 20 attaques avec des systèmes de missiles à lancement multiple sur les positions des troupes et des colonies ukrainiennes. Les attaques terroristes russes ont tué et blessé des civils. Des bâtiments résidentiels privés et d’autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés.

Sur le Volyne et Fronts de la Polissie, aucun changement significatif dans la situation opérationnelle n’a été enregistré. Aucun signe de la formation de nouvelles unités offensives par les forces russes dans cette zone. Certaines unités des Forces armées biélorusses effectuent des tâches dans les zones frontalières avec l’Ukraine.

Sur le Siverschtchyna et Fronts de Slobozhanshchyna, les Russes continuent de maintenir une présence militaire dans les zones frontalières, poursuivent le bombardement des colonies depuis le territoire de la Fédération de Russie et augmentent la densité des barrières anti-mines explosives le long de la frontière ukrainienne. Ils ont également lancé des frappes aériennes autour des colonies de Hatyshche et Zemlianky dans l’oblast de Kharkiv. Plus de 35 colonies ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier des Russes, parmi lesquelles Senkivka dans l’oblast de Tchernihiv ; Stepne, Volodymyrivka, Khotin, Stepok, Pokrovka et Riasne dans l’oblast de Soumy ; ainsi qu’Odradne, Dvorichanske et Krasne Pershe dans l’oblast de Kharkiv.

Sur le Front de Koupiansk, les Russes ont mené une frappe aérienne à proximité d’Ivanivka, dans l’oblast de Kharkiv. Les zones de plus de 10 colonies, en particulier Novomlynsk, Lyman Pershyi, Synkivka, Petropavlivka, Tabaivka et Berestove de l’oblast de Kharkov, ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier.

Sur le Lyman devant, les forces armées ukrainiennes ont repoussé une attaque russe à proximité de Makiivka, dans l’oblast de Louhansk. Les Russes ont lancé des frappes aériennes dans les zones des colonies de Bilohorivka, dans l’oblast de Louhansk ; Nove, Terny, Spirne, Vyimka et Vesele dans l’oblast de Donetsk. Plus de 10 localités ont été touchées par des attaques d’artillerie et de mortier, parmi lesquelles Nevske et Bilohorivka, dans la région de Louhansk, ainsi que Hryhorivka, Verkhnokamianske, Vyimka et Fedorivka dans la région de Donetsk.

Sur le Bakhmout devant, les Russes ont tenté en vain de récupérer les positions perdues dans la région d’Andriivka de l’oblast de Donetsk. Ils ont infligé des frappes aériennes à proximité de Klishchiivka, Andriivka et Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. Plus de 20 colonies ont été la cible de tirs d’artillerie et de mortiers russes, notamment Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Ivanivske, Kurdiumivka, Pivnichne et New-York dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Avdiivka devant, les forces ukrainiennes ont repoussé avec succès les attaques russes dans les régions de Stepove, Avdiivka et Vesele, dans l’oblast de Donetsk. Les forces russes ont également lancé une frappe aérienne près du village d’Avdiivka, dans l’oblast de Donetsk. Plus de 10 colonies ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier, notamment Novoselivka, Stepove, Orlivka, Sieverne, Pervomaiske et Nevelske dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Marinka devant, Les forces armées ukrainiennes ont repoussé avec succès huit attaques autour de Marinka et de Novomykhailivka, dans l’oblast de Donetsk. Les Russes ont mené une frappe aérienne à proximité de Novomykhailivka, dans l’oblast de Donetsk. Une dizaine de localités ont été la cible de tirs sur ce front, dont Krasnohrivka, Marinka, Pobieda, Paraskoviivka, Antonivka et Katerynivka dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Front de Chakhtarsk, les Russes n’ont pas mené d’actions offensives (d’assaut). Pourtant, ils ont infligé des frappes aériennes autour des colonies de Zolota Nyva et Staromaiorske, dans l’oblast de Donetsk. Plus de 10 colonies ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier, notamment Vuhledar, Prechystivka, Novoukrainka, Novodonetske, Blahodatne et Urozhaine dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Zaporizhzhia devant, les forces ukrainiennes ont repoussé avec succès les attaques russes dans la zone autour de Novodarivka, dans l’oblast de Zaporizhzhia. Les Russes ont mené une frappe aérienne à proximité de Mala Tokmachka, dans l’oblast de Zaporizhzhia. Plus de 30 localités ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier, parmi lesquelles Mala Tokmachka, Orikhiv, Novoandriivka et Novopavlivka, dans la région de Zaporizhzhia.

Sur le Kherson devant, les Russes ont lancé des frappes aériennes dans les zones des colonies de Beryslav, Kozotske, Olhivka et Vysoke dans l’oblast de Kherson. Plus de 15 colonies ont été soumises à des attaques d’artillerie et de mortier, notamment Stanislav de l’oblast de Kherson, la ville de Kherson et Solonchaky de l’oblast de Mykolaïv.

Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs opérations offensives sur le front de Melitopol et leurs opérations offensives (d’assaut) sur le front de Bakhmut, infligeant des pertes d’effectifs et d’équipement aux forces russes et épuisant les unités russes sur toute la ligne de contact.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée de l’air ukrainienne a lancé 13 attaques contre des zones où étaient concentrés du personnel, des armes et du matériel militaire russes.

Des unités des Forces de fusée et d’artillerie ukrainiennes ont ciblé un système de missiles anti-aériens russe, un point de commandement, un dépôt de munitions et 16 unités d’artillerie.

