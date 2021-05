L’armée de l’air tente la réalité virtuelle pour endiguer le suicide et les agressions sexuelles

MCGUIRE AIR FORCE BASE, NJ – Les trois aviateurs se sont assis tranquillement en ajustant leurs casques, murmurant à leur collègue, qui était en difficulté. «Tout le monde traverse parfois des moments difficiles», ont chacun dit, à quelques instants d’intervalle, au même homme découragé et légèrement ivre, dont la femme l’a récemment quitté et qui semblait plongé dans des pensées suicidaires.

L’armée récemment réprimandé 12 soldats dans une unité de réserve de l’armée basée dans l’Illinois et ont pris des mesures disciplinaires contre deux hauts dirigeants pour avoir mal géré les plaintes d’agression sexuelle, les enquêteurs notant que les dirigeants manquaient de «connaissances de base et de compréhension des principes fondamentaux» du programme de prévention des agressions sexuelles de l’armée.

Plus de 1 000 membres de la Force aérienne ont participé à la formation à ce jour; 97% de ceux qui l’ont essayé le recommanderaient, et les stagiaires ont signalé une augmentation de la probabilité d’intervenir auprès d’une personne en crise, ont déclaré des responsables de l’armée de l’air. Et parmi les personnes âgées de 18 à 25 ans – une génération plus habituée aux expériences virtuelles interactives qui constituent l’essentiel des nouvelles recrues – l’impact a été multiplié par sept. Les responsables ont l’intention de former au moins 10 000 aviateurs avec le programme cette année.

Une des rares tactiques efficaces pour les deux problèmes, disent les experts, est l’intervention de spectateurs. Ils peuvent être témoins de harcèlement dans un bar, par exemple, ou de messages de plus en plus alarmants sur les réseaux sociaux représentant une menace de suicide.

Dans l’armée, intervenir, en particulier contre une personne de rang supérieur, peut être culturellement difficile, en particulier pour les jeunes recrues. «Des obstacles s’opposent parfois à l’intervention des personnes», a déclaré Carmen Schott, responsable du programme de prévention et d’intervention en cas d’agression sexuelle pour l’Air Mobility Command de l’Air Force. «Si quelqu’un est de rang supérieur, vous pourriez être plus timide pour dire quelque chose. L’armée de l’air a déployé beaucoup d’efforts pour faire en sorte que rien de négatif ne se produise si vous intervenez.

Le but du programme de réalité virtuelle est de jouer des scénarios avec des aviateurs dans des environnements simulés. La technologie permet aux aviateurs de choisir parmi les indices en bas de l’écran pour avoir une «conversation» interactive avec un acteur virtuel photo-réaliste, dont les expressions faciales et les réactions visent à rendre la formation plus efficace.

Dans cette répétition comportementale, les aviateurs apprennent ce qu’il peut être utile de dire, comme demander à leur copain s’il a une arme à feu dans sa maison, et pourquoi certaines autres réponses – comme «l’homme debout» – ne sont pas utiles. Les participants reçoivent des commentaires sur leur score «d’empathie» et des conseils sur la façon de s’améliorer lors de futures rencontres.

«La formation en réalité virtuelle place l’utilisateur dans un scénario, pas dans une salle de classe où vous zonez et sur votre téléphone portable», a expliqué Mme Schott. «Vous êtes un participant actif. Vous devez être prêt. Je pense que cela va aider les aviateurs à conserver et à se souvenir de leurs connaissances. Nous ne voulons pas que les gens se sentent jugés. Ils ne prendront peut-être pas des décisions parfaites, mais ils apprendront des compétences. »

Kevin Cornish, le directeur général de Moth + Flame, une entreprise d’apprentissage de la réalité virtuelle à Brooklyn, ressemblait un peu à un intrus sur la base de l’armée de l’air ici, un artiste habillé avec désinvolture parmi les uniformes. M. Cornish, qui travaillait sur les vidéoclips de Taylor Swift lorsqu’il a été fasciné par l’expérience immersive d’une caméra à 360 degrés utilisée dans l’un d’entre eux, a déclaré qu’il y avait «quelque chose de tellement revigorant à propos de quelqu’un qui vous regarde dans les yeux et vous parle. «

Il a déclaré qu’il voyait de plus en plus les entreprises se tourner vers la réalité virtuelle pour simuler des conversations de travail difficiles et des scénarios de jeu, en particulier autour de la diversité et de l’inclusion.