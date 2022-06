NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée de l’air russe a jusqu’à présent « sous-performé » dans l’invasion de l’Ukraine par Poutine, aidant même le champ de bataille pour les forces terrestres alors que les combats se déplacent vers l’est quatre mois après le début de la guerre, a déclaré cette semaine le ministère britannique de la Défense.

« Son incapacité à fournir systématiquement une puissance aérienne est probablement l’un des facteurs les plus importants du succès très limité de la campagne russe », a déclaré le Royaume-Uni.

« Il ne peut pas acquérir une supériorité aérienne totale et a opéré dans un style d’aversion au risque, pénétrant rarement profondément derrière les lignes ukrainiennes. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a régulièrement fait pression pour qu’une zone d’exclusion aérienne soit appliquée par les États-Unis et les alliés de l’OTAN au début de l’invasion, mais a depuis abandonné ces appels.

Les alliés des États-Unis et de l’OTAN ont envoyé des milliards d’aide militaire à l’Ukraine au cours des quatre derniers mois. Le dernier paquet d’armes de 700 millions de dollars comprenait plus de 1 400 systèmes antiaériens Stinger, ainsi que des systèmes de fusée d’artillerie de mobilité, des armes antiblindées, des hélicoptères, des véhicules tactiques et d’autres armes.

LES SÉPARATISTES RUSSES DEMANDENT À MOSCOU DES MISSILES BALISTIQUES POUR CONTRER L’ARTILLERIE UKRAINIENNE

Outre le soutien occidental, le Royaume-Uni a également imputé les performances médiocres de l’armée de l’air russe à un entraînement au combat aérien « fortement scénarisé » qui est « conçu pour impressionner les hauts fonctionnaires, plutôt que pour développer une initiative dynamique » parmi les équipages aériens.

« Alors que la Russie dispose d’une liste impressionnante d’avions de combat relativement modernes et capables, l’armée de l’air n’a presque certainement pas réussi à développer la culture institutionnelle et les compétences nécessaires à son personnel pour répondre à l’aspiration de la Russie à livrer une campagne aérienne moderne de style plus occidental », », a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Premier ministre britannique Boris Johnson s’est rendu à Kyiv la semaine dernière pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, s’engageant à soutenir l’armée ukrainienne contre la Russie.

UKRAINE : LES DIRIGEANTS DE LA FRANCE, DE L’ALLEMAGNE, DE L’ITALIE ET ​​DE LA POLOGNE S’ATTENDENT À RENCONTRER ZELENSKYY À KYIV ALORS QUE LES SIRÈNES DU RAID AÉRIEN SONNENT

« Toutes les preuves sont que les troupes de Poutine sont elles-mêmes soumises à une pression aiguë et qu’elles subissent de lourdes pertes. Leurs dépenses en munitions, obus et autres armes sont colossales », a déclaré Johnson à Kyiv.

« Après nos 114 jours d’attaque contre l’Ukraine, ils n’ont toujours pas atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour la première semaine. »

Le général Sir Patrick Sanders, chef de l’armée britannique, a également réitéré le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine dans un message adressé à ses troupes ce mois-ci.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’invasion de l’Ukraine par la Russie souligne notre objectif principal – protéger le Royaume-Uni et être prêt à combattre et gagner des guerres sur terre – et renforce l’exigence de dissuader l’agression russe par la menace de la force », a-t-il déclaré dans un message interne examiné par le BBC.

« Nous sommes la génération qui doit préparer l’armée à combattre à nouveau en Europe ».