L’armée de l’air identifie 2 membres tués dans un accident d’hélicoptère militaire

L’Aviation royale canadienne a publié les noms des deux membres tués plus tôt cette semaine dans un accident d’hélicoptère dans la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa.

Le capitaine David Domagala, 32 ans, et le capitaine Marc Larouche, 53 ans, ont été tués dans l’accident. L’armée a publié les noms conformément aux souhaits de la famille.

Larouche, originaire d’Amos, au Québec, a servi dans plusieurs escadrons et a piloté les hélicoptères CH-135 Twin Huey, CH-146 Griffon et CH-147F Chinook, selon un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada.

Larouche s’est déployé à l’échelle internationale en Somalie et à l’échelle nationale en Colombie-Britannique.

« C’est avec une profonde tristesse que j’annonce le décès de mon mari bien-aimé, le capitaine Marc Larouche », lit-on dans une déclaration familiale signée par la partenaire de Larouche, Annie.

« C’était un père, un fils, un frère, un ami. … C’était avant tout un mentor. »

Des fleurs ont été placées sur un panneau indiquant la Garnison Petawawa le jour même de l’écrasement de l’hélicoptère militaire. (Chris Rands/CBC)

Larouche était pilote depuis 1993 et ​​est devenu un « instructeur vénéré », indique le communiqué.

« Cela nous réconforte tous de savoir qu’il est parti en faisant ce qu’il aimait le plus. »

Domagala, originaire de Woodstock, en Ontario, a servi dans la Réserve de l’Armée canadienne avant de postuler pour devenir pilote, a indiqué le MDN.

Après avoir obtenu son diplôme du Collège militaire royal, Domagala a suivi une formation de pilote et a été affecté au 450e Escadron tactique d’hélicoptères en 2019.

Il s’est déployé à l’échelle internationale en Égypte, ce qui lui a valu une Mention élogieuse du Commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada. Il a commencé sa formation sur le CH-147F Chinook lors de son redéploiement.

Le crash

Un hélicoptère CH-147F Chinook transportant quatre membres des Forces armées canadiennes lors d’un vol d’entraînement s’est écrasé dans la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa juste après minuit tôt mardi matin.

Deux membres du 450e Escadron tactique d’hélicoptères ont été portés disparus et ont été retrouvés morts plus tard dans la journée, selon la ministre de la Défense nationale Anita Anand.

Les deux autres personnes à bord ont été retrouvées par les pompiers de la Garnison Petawawa avec des blessures mineures et ont été libérées de l’hôpital, a indiqué le MDN.

L’hélicoptère avait deux pilotes pratiquant le vol de nuit et deux membres d’équipage à l’arrière, selon une conférence de presse mercredi matin.

Environ 110 militaires ont fouillé la zone mardi, y compris des plongeurs et un soutien aérien de Petawawa et de la 8e Escadre Trenton. Des plongeurs de la Police provinciale de l’Ontario et des pompiers locaux ont également été impliqués.

Mercredi, le ministère a déclaré que l’Aviation royale canadienne Direction de la sécurité des vols enquêtait sur la cause de l’accident.