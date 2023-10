L’armée de l’air est poursuivie pour violation du droit à la liberté d’expression d’un réserviste qui a cité Soljenitsyne hors service

Une action en justice fédérale a été déposée mercredi accusant le ministère de l’Air Force et l’US Space Force d’avoir puni un réserviste pour avoir critiqué l’armée américaine lors d’un événement privé.

Pour avoir fait ces remarques en dehors de ses fonctions en tant que simple citoyen lors d’une cérémonie de retraite, le réserviste a reçu une lettre d’avertissement (LOA) de son supérieur.

Début 2021, le réserviste de la Force spatiale Jace Yarbrough a été invité à participer à la cérémonie de retraite d’un collègue militaire à bord du cuirassé privé Missouri Memorial, à Pearl Harbor, à Hawaï, selon un communiqué de presse de ses représentants légaux auprès du First Liberty. Institute, le cabinet d’avocats Winston & Strawn et la clinique de droit des anciens combattants et militaires de la faculté de droit Ave Maria.

Yarbrough était là pour reconnaître le service honorable du SMSgt Duane Fish et a prononcé son discours en uniforme devant un petit groupe d’amis et de membres de la famille partageant les mêmes idées. Yarbrough a voyagé, assisté et pris la parole lors de la cérémonie de retraite de Fish à ses propres frais et en tant qu’ami et citoyen privé.

L’armée de l’air a ensuite délivré à Yarbrough une LOA après que certains militaires présents à la cérémonie se soient plaints du contenu de son discours, qui comprenait des citations du dissident soviétique et chrétien Alexandre Soljenitsyne, et ont répondu aux préoccupations du public concernant l’état actuel de la culture militaire américaine qui se développe. «incompétence et lâcheté« .

Lors de son discours lors de cet événement privé, Yarbrough a évoqué le devoir de dénoncer « l’annulation de la culture » et d’autres maux de notre époque. Il a prononcé la citation suivante tirée d’une pièce de Soljenitsyne :

» Défendre la vérité n’est rien. Pour la vérité, vous devez rester en prison. Vous pouvez décider de

vivez votre vie avec intégrité. Que votre credo soit celui-ci : Que le mensonge vienne au monde,

qu’il triomphe même. Mais pas par moi. Le geste simple d’un individu courageux

c’est ne pas prendre part au mensonge. Une parole de vérité l’emporte sur le monde. En gardant

silencieux sur le mal, en l’enfouissant si profondément en nous qu’aucun signe n’en apparaît à la surface.

surface, nous l’implantons, et il se multipliera mille fois dans le futur. »

« Nous sommes entrés en territoire dangereux si l’armée de l’air pense qu’elle peut punir Jace pour son exercice religieux privé et son discours privé alors qu’il agissait en tant que simple citoyen dans un lieu privé », a déclaré Danielle Runyan, avocate principale du First Liberty Institute, dans un communiqué. « En sa qualité purement civile, Jace avait la permission de s’exprimer librement et d’exercer ses droits constitutionnels et protégés par le gouvernement fédéral en tant que citoyen américain. »

« La punition infligée à Jace par l’Air Force est un parfait exemple de la culture d’annulation contre laquelle il a mis en garde dans son discours », a ajouté Runyan.

Selon le Plainte de 48 pagesYarbrough a reçu la lettre de son superviseur à son domicile civil au Texas, alléguant que ses remarques avaient été « insubordonnées, irrespectueuses et indignes d’un officier de l’armée ».

« Malgré de multiples recours administratifs tout au long de la chaîne de commandement, les accusés ont refusé d’annuler la mesure disciplinaire, ce qui continuera d’avoir un impact négatif significatif sur la carrière militaire et civile de M. Yarbrough », indique le procès.

La plainte fait également valoir que « la LOA faisant l’objet de la présente plainte a été émise contre M. Yarbrough « au-delà de la compétence, de l’autorité ou des limitations légales » en vertu de 5 USC § 706(2)(C). Les défendeurs n’ont cité aucune autorisation légale qui permettrait permettre une discipline militaire contre M. Yarbrough pour ses activités alors qu’il avait un statut purement civil.

Il continue : « Les remarques de M. Yarbrough lors de la cérémonie de retraite du SMSgt Fish étaient un exercice direct de ses croyances et devoirs religieux sincères… et les accusés ont violé le premier amendement et la loi sur la restauration de la liberté religieuse en délivrant la LOA à M. Yarbrough pour le contenu de ses propos. »

« Le fait que M. Yarbrough portait un uniforme au moment où il a fait ses remarques n’est pas suffisant pour établir la compétence, car aucune loi n’accorde aux accusés un pouvoir juridictionnel simplement parce qu’une personne porte un uniforme. Les propres règlements des accusés autorisent les civils à porter des uniformes militaires à l’occasion. Voir « , par exemple, AFI 36-2903, paragraphe 11.1.2 (autorisant un réserviste de statut civil à porter l’uniforme lors des « occasions de cérémonies militaires » et des « fonctions sociales et rassemblements informels de nature militaire ») », indique le document judiciaire.

Yarbrough a déclaré que sa foi lui interdit « d’approuver tranquillement ce que je sais être faux ».

» Alors que les affirmations totalisantes du progressisme radical dévorent de plus en plus de notre vie et de nos institutions communes, même les vérités prosaïques, évidentes et naturelles sont vilipendées comme étant nuisibles et extrêmes. Je n’ai pas recherché ce combat, mais ma foi m’interdit d’approuver tranquillement. à ce que je sais être faux », a-t-il déclaré dans un communiqué. « En tant que chrétien, je ne vivrai pas dans le mensonge, même si cela signifie que je ne suis plus autorisé à servir en uniforme le pays que j’aime, ce qui a été l’un des privilèges singuliers de ma vie. »

Antony Kolenc, professeur clinicien agrégé de droit et directeur de la Clinique juridique des anciens combattants et militaires à Ave Maria Law, a noté dans un communiqué qu’en tant qu’école de droit catholique, « cette cause est au cœur de notre mission ».

« Nos étudiants en clinique ont été inspirés par le courage de Jace de prendre position pour les droits des réservistes militaires. Nous espérons que cette affaire contribuera à stopper l’érosion des protections du Premier Amendement dans les forces armées américaines », conclut le communiqué.

La poursuite a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis, district oriental du Texas, division Sherman.

CBN News a contacté l’Air Force pour obtenir ses commentaires. Dans une réponse envoyée par courrier électronique, un porte-parole du Bureau des affaires publiques de l’Air Force a déclaré : « Nous ne commentons pas les litiges en cours. »