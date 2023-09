L’armée de l’air canadienne enquête sur la diffusion d’un indicatif d’appel au Royaume-Uni

L’Aviation royale canadienne (ARC) enquête sur un indicatif d’appel « inapproprié et non approuvé » qui a été transmis électroniquement depuis l’un de ses aéronefs lundi.

Les identifiants de l’ARC, également appelés indicatifs d’appel, contiennent quatre lettres et deux chiffres. Ils sont attribués aux pilotes et restent généralement inchangés, mais lundi, il semble que l’un d’entre eux ait été modifié lorsqu’un CF-18 Hornet effectuant un vol au Royaume-Uni a été diffusé dans le monde entier sous le nom de « D*CK69 ».

Dans un communiqué publié lundi, un porte-parole de l’ARC a déclaré à CTV News Toronto qu’ils étaient « au courant d’un identifiant d’avion inapproprié et non approuvé qui a été transmis électroniquement par l’un de nos CF-18 Hornet actuellement déployés au Royaume-Uni ».

Les circonstances derrière ce changement restent floues. L’ARC a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir plus de détails puisque l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

Un vol de CF-18 Hornet au Royaume-Uni a diffusé lundi l’indicatif d’appel « D*CK69 » lors d’un incident faisant l’objet d’une enquête de l’Aviation royale canadienne (Adsbexchange Flight Tracker)\

L’erreur a attiré l’attention en ligne plus tard lundi matin après avoir été découverte.partagé avec X, anciennement Twitter. La publication a été vue plus de 10 000 fois en six heures environ.

« Dans une démonstration publiquement visible de manque de jugement et de manque de conscience de la situation, un pilote de l’Aviation royale canadienne d’un CF-188 Hornet semble avoir réglé le transpondeur mode S de l’avion pour qu’il diffuse l’indicatif d’appel #DICK69, plutôt que l’indicatif qui lui a été attribué. indicatif de BLDE11 », a écrit l’utilisateur Steffan Watkins dans le tweet.

Dans sa déclaration, la force a déclaré qu’elle s’attend à ce que tous ses membres fassent preuve des « plus hauts standards d’intégrité et de professionnalisme, et fassent preuve d’un bon jugement à tout moment ».

Lundi à 16 heures, l’identifiant était toujours affiché sur au moins deux sites Web de suivi des vols.

En 2022, deux officiers supérieurs de l’ARC ont reçu des réprimandes et des suspensions mineures après qu’un indicatif d’appel offensant ait été attribué à un autre pilote.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.