Les responsables de la défense israélienne ont appelé L’appareil de surveillance israélien à Gaza, l’un des le plus sophistiqué dans le monde. Mais cela a échoué le 7 octobre.

À l’aube, des militants palestiniens ont franchi la barrière frontalière israélienne de plusieurs milliards de dollars séparant la bande de Gaza sous blocus des communautés israéliennes, franchissant la barrière. dans jusqu’à 80 endroits différents. Les militants ont navigué petits drones qui a désactivé les caméras israéliennes, les systèmes de télédétection et les mitrailleuses automatisées qui auraient alerté les Forces de défense israéliennes (FDI) de la rupture de la clôture.

Après avoir traversé la frontière, les militants ont envahi la base militaire israélienne de Zikim, tuant de nombreux soldats et prenant certains en otages. Au cours des six heures suivantes, les combattants du Hamas tueraient ou prendraient en otage des centaines de civils israéliens ainsi que des dizaines de ressortissants étrangers. Les militants ont massacré 250 fêtards lors d’une rave dans le désert et des centaines d’autres personnes dans leurs propres maisons, tirant à bout portant sur des familles entières. Plus de 200 soldats et civils – dont des nourrissons, des enfants, des personnes âgées et des ouvriers agricoles migrants – ont été poussés sur des motos ou dans des voiturettes de golf et reconduits en captivité de l’autre côté de la frontière vers Gaza. (Quatre ont depuis été relâchés.) Les habitants des villes plus au nord ont été alertés par des sirènes aériennes avertissant de l’arrivée de missiles, alors que les alertes commençaient à révéler l’ampleur de l’attaque.

Au total, l’opération a tué plus de 1 400 Israéliens. Elle était planifiée depuis des mois, voire des années, et mobilisait plus de 1 500 militants du Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007, ainsi que certains du Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant.

L’incapacité des services de renseignement israéliens à anticiper le massacre a été un choc, compte tenu des systèmes de surveillance de pointe et des armements mis au point par son armée technologiquement avancée. Des frontières équipées de centaines de capteurs, de caméras, de mitrailleuses robotisées et d’essaims de drones automatisés aux bases de données biométriques et aux logiciels espions, les systèmes de haute technologie ont contribué à faire respecter un blocus israélien de Gaza et de ses 2,3 millions d’habitants palestiniens depuis 16 ans. Ces systèmes ont également été déployés contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, dans le cadre d’un régime plus large de contrôle de la population.

Pourtant, le 7 octobre, cet appareil de renseignement n’a pas fonctionné comme promis. Experts en sécurité et défenseurs des droits de l’homme En Israël, les atrocités sont la preuve que la technologie ne pourra jamais être un remède tenable à l’insécurité régionale. Il est temps de reconsidérer si les solutions high-tech contre la violence pourront un jour remplacer les solutions politiques.

Comment exactement le Hamas a vaincu la technologie sophistiquée d’Israël, dont un investissement de 1,1 milliard de dollars mur frontalier renforcé par des technologies de télédétection souterraine et aérienne – fait toujours l’objet d’études. Pendant plus de 16 ans, l’armée israélienne a déjoué presque toutes les brèches dans la barrière frontalière grâce à des bombardements aériens meurtriers, des tirs de tireurs d’élite et une surveillance au filet.

Mais d’après les premières indications, il semble que la milice palestinienne ait opéré sous le nez d’Israël. Le Hamas a compilé des mines d’informations sur les capacités de renseignement et l’infrastructure de sécurité d’Israël depuis des mois. Des agents auraient qualifié pour l’attaque contre une base tentaculaire près de la barrière entre Gaza et Israël pendant plus d’un an. Ils ont traversé la barrière à bord de camions et de motos, l’ont survolée à bord de parapentes de plage aux couleurs vives et ont remonté la côte méditerranéenne en bateau à moteur.

“Ils [the Gaza militants] nous a très bien étudié. Ils savaient quel genre de technologie nous avions à disposition. Ils savaient ce qu’il fallait détruire avant de franchir la clôture. Ils savaient également où se trouvaient les unités de l’armée, les chars et les bases », a déclaré Yohanan Tzoreff, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv.

« Rien ne nous a alerté que quelque chose n’allait pas le long de la frontière. Rien ne nous donne une idée de ce qui s’est passé dans cette zone », a-t-il déclaré.

Alors qu’en Cisjordanie occupée, Israël s’appuie sur des réseaux d’espionnage, des informateurs intégrés et des agents secrets, ses tactiques à Gaza reposent en grande partie sur des systèmes numériques et automatisés. Israël contrôle et limite l’accès aux télécommunications et à Internet sur tout le territoire, et l’armée déploie des drones automatisés pour la reconnaissance aérienne près de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des zones urbaines densément peuplées. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, le Hamas a cartographié les capteurs, les caméras, les tours de guet et les bases militaires le long de la frontière, planifiant ainsi son sabotage sans déclencher la moindre alarme.

Le groupe a caché sa préparation en évitant complètement les communications numériques lors de la planification de l’attaque. Beaucoup de ses opérations ont été déplacées vers des bunkers souterrains équipés de téléphones filaires hors de portée des réseaux 2G surveillés par Tsahal. Mais des éléments de l’attaque ont également été répété en plein jour à la vue des militaires israéliens. Les responsables de Tsahal ont même annulé un mois de septembre vidéo de propagande du Hamas faisant exploser la barrière frontalière ; l’armée a simplement supposé que la frontière était impénétrable.

Les membres de l’establishment de la sécurité israélien ont dénoncé publiquement la dépendance excessive de Tsahal à l’égard de la technologie pour contenir Gaza à la suite de l’attaque. Certains aussi déploré que les ressources étaient détournées des troupes terrestres à la frontière de Gaza et dirigées vers une armée obsédée par la technologie, qui était devenue, selon les mots du major-général à la retraite de Tsahal Yitzhak Barik, «gonflé d’arrogance.»

“Si la majeure partie de votre intelligence vient de sigint [signals intelligence], alors je suppose que vous êtes en quelque sorte aveugle si quelqu’un opère sans téléphone portable ni communication numérique », a déclaré Ami Ayalon, l’ancien chef du Shin Bet, l’agence de renseignement intérieure israélienne. «Nous avons simplement supposé qu’ils [Hamas] je n’attaquerais pas maintenant.

Ayalon, qui a consacré sa retraite à plaider en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, a déclaré Police étrangère que l’armée utilisait la technologie comme un « pansement », se concentrant sur des solutions rapides à la volatilité régionale tandis que le gouvernement abandonnait toute possibilité d’instaurer une paix durable.

“Notre [Israel’s] Notre politique a été que nous devrions tout faire pour maintenir cette situation, pour gérer le conflit, et non pour le résoudre, car le résoudre signifierait que nous paierions un prix énorme » – comme retirer des centaines de milliers de colons de Cisjordanie occupée et confiscation de pans de terres au nom d’une solution à deux États.

Les investissements israéliens dans les systèmes de sécurité et de surveillance de haute technologie ont décollé au début des années 2000, en réponse à une vague d’attentats-suicides palestiniens et d’autres violences de la Seconde Intifada. Sous une direction de plus en plus à droite, l’armée israélienne a dépensé des milliards de dollars pour développer des moyens plus efficaces de gérer la violence régionale (une grande partie de l’argent provenait de l’aide militaire américaine) plutôt que de s’attaquer à ses causes profondes.

Les généraux ont assuré au monde que les caméras biométriques, les drones automatisés, les logiciels espions ciblés et les murs frontaliers plus intelligents pourraient réprimer efficacement les groupes militants palestiniens dans la région. Une fois que ces généraux ont pris leur retraite de l’armée, nombre d’entre eux ont siégé aux conseils d’administration de sociétés d’armement qui ont promis que ces technologies amélioreraient la sécurité mondiale. Les attaques israéliennes sur Gaza ont doublé alors que des opportunités se présentaient pour les entreprises de défense israéliennes de dévoiler des drones automatisés de reconnaissance et de frappe, qui ont ensuite été exportés dans le monde entier.

Comme le disait un chroniqueur israélien Mets-le: « À chaque menace significative provenant de Gaza depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007, Israël a répondu avec des solutions technologiques. » Le pays a connu une croissance économique sans précédent, alimentée en grande partie par le secteur de la technologie militaire, alors que Gaza traversait une crise économique aggravée par le traumatisme collectif d’une guerre sans fin.

Les défenseurs des droits de l’homme dénoncent la politique technologique du gouvernement israélien aidé à protéger société israélienne de la violence et de la crise humanitaire qui se déroulent à Gaza. « La situation à Gaza a été réprimée pendant si longtemps par la société israélienne », a déclaré Miriam Marmur, directrice du plaidoyer public à Gisha, une organisation israélienne à but non lucratif qui promeut la liberté de mouvement des Palestiniens à Gaza. “Maintenant, nous le voyons faire surface de manière horrifiante et terrifiante.”

La conviction d’Israël selon laquelle la technologie peut agir comme un remède à la volatilité géopolitique reflète les tendances mondiales. De la guerre des drones parrainée par l’OTAN et les États-Unis en Afghanistan et en Irak aux algorithmes de police prédictive aux États-Unis, les forces militaires et policières du monde entier ont présenté l’innovation de haute technologie comme une solution miracle pour apaiser l’insécurité chronique. Pourtant, les frappes de précision et les algorithmes n’ont pas fait grand-chose pour s’attaquer aux causes profondes de la violence dans tous ces endroits. Près de deux décennies de guerre de drones n’a pas réussi à éliminer Al-Qaïda ni à arrêter la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Aux États-Unis, les logiciels de police prédictive, rarement précisa détourné des ressources des services sociaux qui pourraient dissuader plus efficacement la criminalité.

Une approche israélienne à l’égard des Palestiniens qui aurait véritablement amélioré leur vie et leur aurait offert l’espoir d’une indépendance aurait très bien pu renforcer les éléments les plus modérés de Cisjordanie et de Gaza et affaiblir le Hamas – un groupe dont la charte appelle à la destruction d’Israël. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vu des avantages politiques à permettre au Hamas de continuer à diriger Gaza.

Pas plus tard qu’en 2019, Netanyahu dit renforcer le Hamas aux dépens de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie maintiendrait les Palestiniens divisés politiquement et saboterait toute chance d’une solution viable à deux États. Cela pourrait également soutenir l’objectif de l’extrême droite israélienne d’annexer la Cisjordanie.

Les dirigeants militaires israéliens ont promis que des armes sophistiquées et des systèmes de défense antimissile pourraient maintenir cet équilibre. Les récentes guerres entre Gaza et Israël n’ont guère perturbé la vie sociale et économique des centres urbains israéliens. Le statu quo, qui exigeait douleur et souffrance des Palestiniens, semblait viable pour la plupart des Israéliens.

Mais l’attaque du Hamas du 7 octobre a détruit l’image d’une machine de guerre israélienne élégante et efficace sur laquelle Netanyahu et ses alliés s’efforçaient si durement…