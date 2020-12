Comme le sénateur Marco Rubio (R-Floride) l’a appris à ses dépens, le Dr Anthony Fauci est apparemment monté dans l’air raréfié de la vénération des médias grand public où la critique est interdite et les allégations d’actes répréhensibles doivent être écrasées.

«Dr. Fauci a menti au sujet des masques en mars », Rubio a tweeté dimanche. «Dr. Fauci a faussé le niveau de vaccination nécessaire pour l’immunité collective. »

Ce n’est pas que lui. Beaucoup dans les bulles d’élite pensent que le public américain ne sait pas ce qui est bon pour eux, il faut donc les inciter à faire la bonne chose.

Le Dr Fauci a menti sur les masques en mars Le Dr Fauci a faussé le niveau de vaccination nécessaire pour l’immunité collective Ce n’est pas que lui De nombreux membres des bulles d’élite croient que le public américain ne sait pas «ce qui est bon pour eux», il faut donc les inciter à «faire la bonne chose» – Marco Rubio (@marcorubio) 27 décembre 2020

Le tweet est venu après que Fauci a admis dans une interview au New York Times plus tôt ce mois-ci qu’il avait délibérément modifié ses estimations du nombre d’Américains qui devront être vaccinés contre Covid-19 pour obtenir l’immunité collective, en partie pour manipuler l’opinion publique. Et lorsqu’on lui a demandé en juillet pourquoi il avait dit aux Américains en mars qu’il n’était pas utile pour le grand public de porter des masques, a-t-il déclaré: «À l’époque, le problème critique était de conserver les masques pour les personnes qui en avaient vraiment besoin, car on sentait qu’il y avait une pénurie de masques.»

Aussi sur rt.com Fauci admet mentir sur le seuil d’immunité du troupeau Covid-19 pour manipuler le soutien du public pour le vaccin, déplace le poteau de l’objectif à 90%

Et pourtant, lorsque Rubio a souligné ces choses, les membres des médias ont bondi. « Marco Rubio jette le doute sur l’expert qui a guidé l’Amérique à travers la crise Covid tandis que le président que Rubio continue de soutenir a répandu des mensonges et des complots sur le virus », A déclaré le producteur MSNBC Kyle Griffin.

Marco Rubio met en doute l’expert qui a guidé l’Amérique à travers la crise du COVID tandis que le président que Rubio continue de soutenir a répandu des mensonges et des complots sur le virus. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 27 décembre 2020

La rédactrice en chef du Daily Beast, Molly Jong-Fast, a suggéré que Rubio était hypocrite en juxtaposant ses commentaires sur Fauci avec une photo de lui recevant un vaccin Covid-19.

Comment ça a commencé. Comment ça va. pic.twitter.com/lYLRuqghdl – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 27 décembre 2020

Mais le journaliste Noah Blum a souligné qu’il n’y avait pas de contradiction entre les actions et les paroles de Rubio. « Fauci s’est efforcé de faire ces deux choses pour les raisons que dit Rubio, » Blum a tweeté. «En quoi cela rend-il le vaccin hypocrite? Une tentative extrêmement boiteuse de dunk.

Fauci s’est efforcé de faire ces deux choses pour les raisons expliquées par Rubio. Comment cela rend-il le vaccin hypocrite? Une tentative extrêmement boiteuse de dunk. – Noam Blum (@neontaster) 27 décembre 2020

L’animatrice de podcast et contributrice de Daily Beast, Erin Ryan, s’est jointe à la défense de Fauci, demandant à Rubio, « Comment vas-tu pas encore complètement fatigué de toi-même. »

LIRE LA SUITE: Fauci, expert de Covid, déclare que la pandémie est « PIRE ENCORE À VENIR » (encore une fois)

Edward-Isaac Dovere, un écrivain pour l’Atlantique, a attaqué Rubio en changeant ce qu’il disait. Rubio a reçu le vaccin lui-même, puis a déclaré que Fauci surestimait le besoin de vaccins, a tweeté Dovere. En tant qu’animateur de podcast Stephen Miller, journaliste du Daily Caller Chuck Ross et journaliste de Washington Examiner Jerry Christmas l’ont tous fait remarquer à Dovere, Rubio n’a pas fait une telle affirmation.

« Hey Fauci a admis avoir menti sur les pourcentages d’immunité des troupeaux. » «Oh, alors tu veux que moins de gens soient vaccinés?» – @IsaacDovere C’est un cerveau pourri. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 27 décembre 2020

De quoi parlez-vous? Rubio parle de Fauci en admettant ouvertement qu’il a induit le public en erreur sur le seuil d’immunité collective. https://t.co/K53uIafugw – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 27 décembre 2020

«Beaucoup ont dit à Dovere qu’il déformait la déclaration de Rubio,» a déclaré le journaliste indépendant Glenn Greenwald. «C’est évident, mais il laissera tomber. L’Atlantique est un magazine libéral dont les lecteurs détestent Rubio. La norme médiatique dominante: si vous affirmez l’idéologie de vos lecteurs, il n’y a pas de normes éditoriales. Tout va. »

Beaucoup ont dit @IsaacDovere il a déformé la déclaration de Rubio. C’est évident. Mais il laissera ça en place. L’Atlantique est un magazine libéral, dont les lecteurs détestent Rubio. La norme médiatique dominante: si vous affirmez l’idéologie de vos lecteurs, il n’y a pas de normes éditoriales. Tout va. pic.twitter.com/qf6hwgpw2Q – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 27 décembre 2020

