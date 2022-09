L’armée de Brtain, qui se rétrécit, va enfin se développer à nouveau après des années de coupes, a révélé le secrétaire à la Défense

L’armée britannique qui rétrécit va enfin se développer à nouveau après des années de coupes, a révélé le secrétaire à la Défense.

Ben Wallace a salué Liz Truss pour avoir accordé une énorme augmentation des dépenses de défense.

Crédit : PA

Il a également critiqué l’ancien chancelier Rishi Sunak pour ne pas avoir donné l’argent nécessaire à la sécurité de la Grande-Bretagne.

Le nouveau Premier ministre s’est engagé à augmenter les dépenses à 3% du PIB d’ici 2030 – estimées à environ 100 milliards de livres sterling – et a également annoncé un nouvel examen de la défense et de la politique étrangère.

M. Wallace, qui occupe ce poste depuis 2019, se réjouit qu’après “30 ou 40 ans de défense contre les coupes”, le ministère de la Défense “va en fait se développer” à nouveau.

Mais il a déclaré au Sunday Telegraph que ce serait une “perte totale de temps” de simplement rétablir les troupes comme elles étaient dans les années 1980.

Il a déclaré: «Nous devons l’investir aux bons endroits.

“Je pense que nous allons avoir besoin de plus grandes forces armées pour être plus concurrentes et plus globales.”

Il a accusé l’ancien chancelier M. Sunak d’avoir organisé un “raid d’entreprise” dans son département.

Mais il a félicité le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng pour “l’avoir compris”.

M. Wallace a ajouté : “La raison pour laquelle j’ai soutenu Liz Truss était que les risques que nous étions prêts à tolérer au milieu de la décennie ne sont plus des risques que je veux tolérer davantage à la lumière de l’agression russe.”