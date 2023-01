L’armée congolaise affirme que la bombe de l’église a fait 10 morts, des extrémistes soupçonnés

GOMA, Congo (AP) – Une attaque extrémiste présumée contre une église dans l’est du Congo a tué au moins 10 personnes et en a blessé plus de trois douzaines, selon l’armée du pays.

Un groupe lié à des extrémistes islamiques était soupçonné d’être responsable d’une bombe qui a explosé dans l’église pentecôtiste de la ville de Kasindi, dans la province du Nord-Kivu, a déclaré par téléphone le porte-parole militaire Anthony Mwalushayi à l’Associated Press.

Un ressortissant kenyan trouvé sur les lieux a été arrêté, a déclaré Mwalushayi. Le gouvernement congolais a exhorté les gens à éviter les foules et à être vigilants alors qu’il menait une enquête, a tweeté le ministre de la Communication.

Des vidéos et des photos de l’attaque vues par l’AP montraient des cadavres gisant sur le sol à l’extérieur de l’église, y compris ce qui semblait être un enfant mort. Les blessés étaient transportés hors de l’église entourés d’autres personnes qui criaient.

Des survivants et des témoins ont déclaré que l’explosion avait coupé les membres de certaines personnes de leur corps.

Masika Makasi, 25 ans, était assise sous une tente à l’extérieur de l’église lorsqu’elle a entendu un bruit qui ressemblait à un pneu crevé, a-t-elle déclaré à l’AP depuis son domicile à Kasindi. Sa jambe a été blessée lors de l’attaque et sa belle-sœur, qui se trouvait à plusieurs mètres, est décédée sur le coup, a déclaré Makasi.

“Je suis traumatisée de voir des gens mourir autour de moi”, a-t-elle déclaré.

La violence ravage l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés et milices d’autodéfense se battent pour la terre et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon l’ONU

Des combattants des Forces démocratiques alliées, une organisation rebelle soupçonnée d’avoir des liens avec le groupe État islamique, ont mené plusieurs attaques à Kasindi, située à la frontière avec l’Ouganda.

Des troupes de l’armée ougandaise se sont déployées dans l’est du Congo pour tenter d’endiguer la violence, mais les attaques se sont multipliées et étendues. Les attaques des ADF depuis avril ont tué au moins 370 civils et entraîné l’enlèvement de plusieurs centaines d’autres, selon un rapport des Nations Unies le mois dernier.

Le groupe rebelle a étendu sa zone d’opérations à Goma et dans la province voisine de l’Ituri.

Le problème complexe des milices au Congo a longtemps produit des attaques à motivation ethnique et des alliances fluides entre plusieurs milices aux intérêts divers, a déclaré Trupti Agrawal, analyste principal pour l’Afrique de l’Est pour l’Economist Intelligence Unit, un département de recherche de l’Economist Group, un groupe mondial de médias et d’information. société de services.

“L’attaque de l’église contribuera à faire avancer le récit du conflit (de) l’est (du Congo) prenant une tournure religieuse”, a déclaré Agrawal. “Il est susceptible d’approfondir le sentiment anti-islam dans le pays à majorité chrétienne, en particulier dans les provinces orientales où les rebelles islamistes sont les plus actifs.”

Maliro a rapporté de Beni. Le journaliste d’Associated Press, Sam Mednick, a contribué depuis Dakar, au Sénégal.

Justin Kabumba et Al-hadji Kudra Maliro, The Associated Press