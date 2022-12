L’armée congolaise accuse les rebelles du M23 d’avoir tué 50 civils

BENI, Congo – L’armée congolaise a accusé jeudi les rebelles du M23 d’avoir violé un cessez-le-feu, affirmant qu’ils avaient tué au moins 50 personnes lors d’un massacre plus tôt cette semaine et avertissant que l’armée défendrait les civils contre les attaques.

À New York, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que la MONUSCO avait reçu des informations faisant état de combats dans la région entre les rebelles du M23 et les milices Maï-Maï.

Cependant, l’armée congolaise a imputé les morts dans le village de Kishishe aux forces de défense rwandaises et au M23. Le Congo a longtemps accusé le Rwanda de soutenir les rebelles, une allégation que le Rwanda a démentie à plusieurs reprises.

“Face à cette situation, les forces armées congolaises sont obligées de répondre à toutes les attaques et de tout mettre en œuvre pour protéger le peuple congolais”, indique le communiqué du porte-parole militaire congolais, le général de division Sylvain Ekenge Bomusa Efomi.

Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du M23, a fermement démenti les allégations d’implication dans les violences à Kishishe, les qualifiant de non fondées.

“Le M23 rappelle à la communauté internationale et nationale qu’il n’a jamais pris pour cible des populations civiles”, a déclaré Kanyuka dans un communiqué jeudi.

Les dirigeants présents au sommet de l’Angola ont averti que si le M23 ne respectait pas le cessez-le-feu et renonçait au contrôle des villes, il estimait qu’une force régionale d’Afrique de l’Est le forcerait à le faire.

Un contingent de troupes kényanes s’est déjà déployé dans l’est du Congo dans le cadre de la force régionale convenue en juin. La force comprendra à terme deux bataillons ougandais, deux du Burundi et un du Soudan du Sud également.

Le M23 a pris de l’importance il y a dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo, située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale.

Puis le groupe est réapparu il y a un peu plus d’un an, affirmant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses dans le cadre de l’accord de paix. En juin, le M23 s’était emparé de la ville stratégique de Bunagana près de la frontière avec l’Ouganda. Il a ensuite pris le contrôle de deux autres grandes villes – Rutshuru et Kiwanja.