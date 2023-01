L’armée combat les cartels pour l’héritier d’El Chapo — RT World News

Ovidio Guzman-Lopez, fils du tristement célèbre El Chapo, a été arrêté lors d’une opération policière massive à Sinaloa

Les autorités mexicaines ont arrêté jeudi Ovidio “El Raton” Guzman-Lopez, un trafiquant présumé de fentanyl et membre de haut rang du cartel de Sinaloa dont le père, Joaquin “El Chapo” Guzman, purge une peine de prison à vie aux États-Unis pour meurtre et trafic de drogue. .

Le raid dramatique à l’aube a vu 900 soldats de l’armée et de la garde nationale mexicaine affluer dans le quartier Culiacan de Jesus Maria dans l’État occidental de Sinaloa, selon les médias locaux. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer un hélicoptère de combat tirant sur ce qui serait la maison de Guzman-Lopez.

La capture a engendré une vague de violence en représailles, alors que les hommes armés du cartel ont riposté en construisant des barrages routiers, en détournant des chauffeurs et même en tirant avec leurs armes sur des avions entrant et sortant de l’aéroport de Culiacan, forçant le gouvernement à fermer le trafic à la fois là-bas et à Mazatlan.

Plus tôt jeudi, les autorités ont traqué et tué un autre chef de file affilié au Sinaloa, connu sous le nom d'”El Neto”. Les membres du cartel l’avaient déjà fait sortir de prison, où il purgeait une peine de 244 ans.















Les affrontements avec l’un des plus grands cartels de la drogue surviennent quelques jours seulement avant que le président américain Joe Biden ne se rende au Mexique pour la première fois. Washington avait offert 5 millions de dollars pour des informations menant à la capture de Guzman-Lopez, dans l’espoir qu’il serait extradé tout comme son père. Après s’être évadé à plusieurs reprises des prisons mexicaines, El Chapo a finalement été enfermé dans une installation supermax américaine en 2019.

Une tentative antérieure la même année pour arrêter l’héritier du baron de la drogue s’est soldée par un embarras pour le gouvernement mexicain, alors que le cartel de Sinaloa a pris le contrôle d’une grande partie de Culiacan, exigeant la libération de Guzman-Lopez.

Le fentanyl a depuis longtemps éclipsé toutes les autres drogues en tant que principale cause de surdoses aux États-Unis, où il a été jugé responsable de plus de 71 000 décès en 2021. Alors que le principal fournisseur de la drogue aux États-Unis était autrefois la Chine, le Mexique a pris le relais ces derniers temps. ans.