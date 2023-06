L’armée colombienne recherche un chien héroïque qui a aidé à retrouver des enfants dans la jungle amazonienne

BOGOTA, Colombie (AP) – Avec son museau puissant et ses oreilles pointues, Wilson est devenu un héros national en Colombie lorsqu’il a aidé l’armée à retrouver quatre enfants autochtones qui ont survécu à un accident d’avion et se sont perdus dans la jungle amazonienne pendant 40 jours.

Les empreintes de pattes du chien de recherche formé par l’armée ont conduit des pisteurs aux enfants au début du mois. Mais le berger belge a disparu pendant la recherche et est maintenant lui-même la cible d’une opération de sauvetage sophistiquée qui a commencé peu après que les quatre jeunes survivants aient été transportés par hélicoptère à Bogota.

L’armée colombienne dit qu’elle a laissé 70 soldats dans la jungle dense autour du site de l’accident pour rechercher son chien de recherche bien-aimé. Et les commandants ont juré de ne pas quitter la région éloignée jusqu’à ce que les soldats rentrent chez eux avec le chiot vedette.

Cela fait un mois que Wilson s’est perdu dans la forêt tropicale, et il est difficile de savoir si le chien de deux ans est toujours en vie. Mais le sauvetage du chien renifleur remonterait le moral de nombreux Colombiens et ajouterait un point d’exclamation réconfortant à une histoire de survie qui a déjà captivé le monde.

« Pour nous, c’était un honneur que notre chien ait aidé à retrouver ces enfants », a déclaré le Sgt. Luis Fernando Seña, le commandant de l’école canine où Wilson a été formé pendant 14 mois à Bogota.

« Ce serait une excellente nouvelle pour le pays et pour nos enfants s’il pouvait être retrouvé », a déclaré Seña.

Wilson est diplômé de l’académie canine en février et a été emmené à la base aérienne de Tolemaida, où il a rejoint les forces spéciales colombiennes. Wilson et quatre autres chiens renifleurs ont été emmenés dans la forêt tropicale en mai pour trouver l’avion monomoteur Cessna qui s’était écrasé dans la forêt tropicale, transportant les quatre enfants et trois adultes qui ont ensuite été retrouvés morts.

Lorsque le petit avion a été retrouvé et que l’équipe de recherche s’est rendu compte que les enfants pouvaient encore être en vie, le maître de Wilson lui a donné des vêtements à renifler, pour retrouver les enfants.

Le chien renifleur a été séparé de l’équipe de recherche le 18 mai, après s’être précipité dans la forêt à la suite d’une odeur. Dix jours plus tard, les militaires ont trouvé des empreintes de pas des enfants à côté de ses empreintes de pattes. Ces indices les ont aidés à se rapprocher de la zone où les enfants ont été retrouvés le 9 juin, a déclaré le général Pedro Sanchez, qui a dirigé l’effort de sauvetage.

« Les enfants nous ont parlé et ont confirmé que le chien était avec eux pendant deux ou trois jours », a déclaré Sanchez à la radio colombienne W.

Les enfants sont toujours en convalescence à l’hôpital et n’ont pas parlé à la presse. Mais récemment, Lesly Mucutuy, 13 ans, qui est l’aîné du groupe, a dessiné une image de la forêt tropicale qui comprenait un chien noir et café, qui ressemble à Wilson.

La semaine dernière, l’armée colombienne a déclaré qu’elle avait hélicoptéré deux chiennes en chaleur dans la zone autour du site de l’accident, dans l’espoir d’attirer Wilson vers l’équipe de recherche. De la nourriture a également été placée pour le chien à plusieurs endroits autour du site de l’accident ainsi que des vêtements appartenant à son maître, dans l’espoir que leur odeur puisse guider Wilson vers la sécurité.

Mais certains experts pensent que Wilson a peut-être déjà péri dans la forêt tropicale, où un chien peut avoir du mal à trouver de la nourriture et risque également d’être attaqué par des serpents venimeux.

« C’est une situation difficile », a déclaré Mark Lee, un dresseur de chiens colombien et animateur de radio qui a 13 chiots à la maison, dont un berger belge de 10 ans. « Je ne vois pas un Malinois belge manger des fruits et des feuilles dans la forêt, ou essayer d’attraper un animal pour survivre. Et je ne verrais pas ça chez un chien qui a l’habitude d’avoir sa nourriture dans sa gamelle, à des heures régulières.

Pourtant, la Colombie continue de rechercher le chiot échoué : le nom de Wilson est devenu un hashtag populaire sur les sites de médias sociaux, ses fans publiant des messages exhortant l’armée à poursuivre la recherche. L’histoire du chien a fait la une des journaux télévisés nationaux. Et une coach spirituelle qui prétend pouvoir parler avec les animaux, a récemment posté une vidéo virale sur TikTok, où elle exhorte ses followers à remercier Wilson pour le travail qu’il a fait, et « d’envoyer de la lumière » au chien, afin qu’il puisse trouver son chemin maison —- si c’est ce que son âme désire.

À l’académie canine de Bogota, les camarades de Wilson ont déclaré que le chien était très entraîné et habitué à surmonter les obstacles physiques. Mais en fin de compte, il devra compter sur son instinct pour survivre.

« Il est très énergique et s’est toujours démarqué par sa force, son énergie et son fort tempérament », a déclaré Elvis Porras, un entraîneur qui a aidé à élever Wilson et a travaillé avec le chien jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme de l’académie plus tôt cette année.

« C’est un parent éloigné des loups, alors j’espère que son instinct de chasse l’aidera à survivre. »

Manuel Rueda, Associated Press